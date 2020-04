FC Bayern München: Fans machen Geisterspiel-Haltung deutlich – „Grotesk und heuchlerisch“

München. Nächste Verbal-Attacke der Fans auf den FC Bayern München und die anderen Bundesligisten! Die organisierte Fanszene macht in einem offenen Brief ihre Haltung zu den Geisterspiel-Plänen der DFL deutlich.

Vor allem zwei Details gefallen den Bayern-Fans nicht.

FC Bayern München: Fans attackieren Klub und DFL

In dem offenen Brief der Fangruppierung „Club Nr. 12“ positionieren sich die Bayern-Fans deutlich gegen die vom Verband geplanten Geisterspiele. Was ihnen nicht gefällt: Um einen ordentlichen Spielbetrieb gewährleisten zu können, will die DFL etliche Corona-Tests für die beteiligten Akteure zur Verfügung stellen. Kostenpunkt laut Berechnungen: 2,5 Millionen Euro.

Diese Tests seien an anderer Stelle wichtiger, heißt es vom „Club Nr. 12“: „Gerade in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altersheimen und anderen sensiblen Bereichen wären regelmäßige Tests für alle dort lebenden bzw. arbeitenden Personen sinnvoll und wichtig.“ Der Fußball dürfe nur dann eine Sonderrolle einnehmen, wenn diese essenziellen Bereiche bereits versorgt seien.

Der wirtschaftlichen Bedrohung, der sich die Verein derzeit ausgesetzt sehen, misst die Fangruppierung zudem keine allzu hohe Bedeutung bei. „Für uns stellt sich hier insbesondere die Frage, ob es wirklich um die Rettung der Vereine und damit einem wichtigen Ort gesellschaftlichen Miteinanders oder vielmehr um die Rettung sechs- bis siebenstelliger (teilweise gar achtstelliger) Gehaltsstrukturen geht.“

Die einzige Lösung wäre demzufolge eine weitere Verlängerung der Bundesliga-Spielpause, denn: „Uns ist natürlich auch klar – und das haben wir von Anfang an deutlich vertreten – dass Spiele mit Zuschauern in der aktuellen Zeit nicht möglich, ja sogar verantwortungslos sind“, so die Fans. (the)