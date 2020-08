FC Bayern München: Barca-Coach stichelt – böser Seitenhieb gegen Robert Lewandowski vor Champions-League-Duell

Am Freitag kommt es zum heißerwarteten Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. Der deutsche Rekordmeister rechnet sich große Chancen auf das Halbfinale aus – vor allem auch wegen Super-Stürmer Robert Lewandowski.

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Barca fliegen aus Richtung der Spanier nun aber einige Giftpfeile in Richtung Lewandowski. Vor allem Coach Quique Setien teilt ordentlich aus.

FC Bayern München: „Lewandowski nicht auf Messis Niveau“

Das Duell der beiden Schwergewichte ist viel mehr als „nur“ ein Viertelfinale. Es ist auch ein Duell zwischen Robert Lewandowski und Lionel Messi. Messi gilt für viele als bester Spieler des Planeten. Doch geht es nach den Bayern, hat Lewandowski ihm diesen Rang in der noch laufenden Saison abgelaufen.

Robert Lewandowski gegen Chelsea mit seiner typischen Jubelpose. Foto: imago images/Poolfoto

Der Pole spielt eine überragende Saison. In der Bundesliga erzielte er unglaubliche 34 Treffer, sicherte sich zum fünften Mal die Torjäger-Kanone in der Bundesliga. Auch in der Champions League trifft Lewandowski nach Belieben. Auch hier liegt er mit 13 Toren in der Torschützenliste ganz vorne.

-----------------

Die Viertelfinals der Champions League 19/20:

Atalanta Bergamo – Paris St. Germain (1:2)

RB Leipzig – Atletico Madrid (2:1)

FC Barcelona – FC Bayern München (Freitag, 14. August)

Manchester City – Olympique Lyon (Samstag, 15. August)

------------------

Auch deshalb war man beim FC Bayern entrüstet, dass die Ballon d’Or-Wahl in diesem Jahr abgesagt wurde. Man hatte dem eigenen Spieler beste Chancen ausgerechnet die Wahl zum besten Spieler des Jahres zu gewinnen – vor Messi.

Ganz anders sieht das Barca-Coach Setien. Er zollt Lewandowski zwar seinen Respekt. An Messi komme der 31-Jährige aber trotzdem nicht ran. „Lewandowski ist ein großartiger Fußballer, aber er ist nicht auf dem Niveau von Messi“, gab Setien in der Pressekonferenz vor dem Duell zu Protokoll.

Barca-Coach Setien über Lewandowski

„Wir haben gesehen, was Messi gegen Napoli getan hat“, führt er weiter aus. Was der Trainer meint: Im Achtelfinalrückspiel gegen die Italiener zeigte sich der argentinische Superstar in blendender Verfassung. Vor seinem 2:0 dribbelte sich Messi durch die gesamte Hintermannschaft Neapels, ehe er den Ball im Tor versenkte. Auch den Elfmeter zum 3:0 holte er raus.

Trotzdem freut sich auch Setien auf das Duell der beiden. „Es ist gut, dass wir Spieler wie diese beiden genießen können.“

Wer entscheidet das Viertelfinale?

Viele Blicke werden sich am Freitagabend in Lissabon daher sowohl auf Messi als auch Lewandowski richten. Kann Bayerns Angreifer den Barca-Trainer Lügen strafen und wie schon im Halbfinale gegen Chelsea mit zwei Treffern brillieren?

---------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Bayern München:

FC Bayern München: Verletzungssorgen vor Champions-League-Kracher! Fällt Bayerns Shootingstar aus?

FC Bayern München: Schwere Vorwürfe gegen einen FCB-Trainer – „Fette Sau, ein N****“

FC Bayern München: Lothar Matthäus legt sich fest – darum holen die Bayern das Triple

-------------

Wie sich der FC Bayern München beim Finalturnier in Portugal schlagen wird, kannst du in unserem Live-Ticker nachverfolgen >> (mh)