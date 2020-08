FC Bayern München – FC Chelsea im Live-Ticker: Ohne Coutinho! So starten die Bayern

Die Pause ist vorüber, die Champions League ist zurück. Bevor das Viertelfinale starten kann, müssen noch die restlichen Partien absolviert werden. Das Duell am Samstagabend heißt: FC Bayern München – FC Chelsea.

Die Bayern empfangen den FC Chelsea in der heimischen Arena. Aus dem Hinspiel nehmen sie einen großen Vorsprung mit in die Partie. Der Vorteil liegt ganz bei den Bayern.

FC Bayern München – FC Chelsea im Live-Ticker

Kann der FC Bayern München das Trauma vom „Finale dahoam“ vergessen machen und sich für die bitterste Niederlage der Vereinsgeschichte revanchieren?

Alle Infos zum Spiel FC Bayern München – FC Chelsea bekommst du hier in unserem Live-Ticker!

-----------------

Der Champions-League-Spielplan:

Achtelfinal-Rückspiele:

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August Viertelfinale:

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August Halbfinale:

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August Finale:

Sonntag, 23. August

------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

FC Bayern München – FC Chelsea -:- (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Perisic – Lewandowski

FC Chelsea: Willy Caballero - Zouma, Emerson, Christensen - Kanté, Kovacic - James, Mount - Barkley - Hudson-Odoi, Giroud

-----------------------

20.01 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Die Bayern mit einer Überraschung. Perisic startet an Stelle von Coutinho. Bei Chelsea sitzt Antonio Rüdiger vorerst auf der Bank. Dafür startet Hudson-Odoi, der letztes Jahr noch kurz vor einem Wechsel nach München stand.

19.01 Uhr: Nicht nur die Bayern müssen auf Kingsley Coman verzichten. Chelsea plagen noch schlimmere Verletzungssorgen. Coach Frank Lampard muss ohne Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Willian, Loftus-Check und Gilmour auflaufen.

15.54 Uhr: Aufregung gab es in dieser Woche auf dem Trainingsgelände der Bayern. Die Polizei musste anrücken. Hier die Hintergründe.

11.41 Uhr: Gestern fanden schon die ersten Achtelfinal-Rückspiele statt. Real Madrid musste ebenso wie Juventus Turin die Koffer packen. Weiter sind dagegen Manchester City und Olympique Lyon. Alle Highlights der beiden Spiele findest du hier zum Nachlesen.

Samstag, 8. August, 9.43 Uhr: Spieltag für den FC Bayern München! Am zweiten Tag der Achtelfinalrückspiele darf auch der deutsche Rekordmeister ran. Wie wird sich der FC Bayern knapp einem Monat nach dem letzten Pflichtspiel präsentieren?

14.07 Uhr: Vor dem Spiel gegen den FC Chelsea muss der FC Bayern eine bittere Nachricht verkraften. Kingsley Coman fällt für das Achtelfinal-Rückspiel aus. Er leidet unter muskulären Problemen.

FC Bayern München - FC Chelsea: Kingsley Coman fällt aus. Foto: imago images/Eibner

12.05 Uhr: An Heimspiele gegen den FC Chelsea werden die Bayern-Fans keine guten Erinnerungen haben. Das letzte Duell in der Allianz Arena liegt nur genau acht Jahre her. Damals verloren die Bayern das Champions League Finale in der eigenen Arena im Elfmeterschießen. Bis zur 88. Minute führten der FCB, war dominant, doch dann schlug Didier Drogba zu. In der Verlängerung verschoss Arjen Robben einen Elfmeter und im Duell vom Punkt versagten Schweinsteiger und Olic die Nerven.

---------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Welt des Sports:

DAZN-Beben! Jetzt ist klar, dass…

Bundesliga: Herber Fan-Rückschlag – Söder gegen Zuschauer in Stadien

Mesut Özil: Geht es für ihn bei Arsenal weiter? Jetzt ist klar, dass ...

--------------------

11.26 Uhr: Fast sechs Monate ist das Hinspiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München her. Damals führte der FC Bayern die Londoner im eigenen Stadion vor. 3:0 gewannen die Münchner und feierten eine echte Gala. Serge Gnabry traf doppelt, Robert Lewandowski setzte den Schlusspunkt.

Freitag, 11.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Partie FC Bayern München gegen FC Chelsea. Hier bekommst du alle Informationen zum Achtelfinale der Champions League.