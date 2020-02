„Fuck FC Bayern“ ++ Unfassbare Hintergründe! Sprühten Polizisten dieses böse Graffiti an eine Brücke?

Eine unfassbare Geschichte erschüttert die Fanszene des FC Bayern München. Es geht um Graffiti, einen Gerichtsprozess und eine unglaubliche Vorgehensweise der Polizei. Aber eins nach dem anderen.

Zwei Fans des FC Bayern München mussten sich am Dienstag vor dem Amtsgericht in Neuburg (bei Ingolstadt) verantworten. Den 20 und 26 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, sie hätten in Vergangenheit mehrere Gebäude in der Stadt an der Donau mit Graffiti besprüht.

FC Bayern München: Fans vor Gericht

Insgesamt sind es 81 Taten, die den beiden Fans des FC Bayern München vorgeworfen werden, berichtet die „Augsburger Allgemeine“. Dabei soll ein Schaden von mehr als 20.000 Euro entstanden sein.

So weit, so unspektakulär. Doch dann wurde es wild. Der Anwalt der beiden mutmaßlichen Täter legte gleich am ersten Verhandlungstag offen, durch welche perfide Masche der Neuburger Polizei die beiden Bayern-Fans offenbar überführt wurden.

Unfassbarer Polizeieinsatz

Demnach sollen Beamte die beiden Sprayer in eine Falle gelockt haben. Die Polizisten hätten an einer Brücke provokante Botschaften gesprüht, unter anderem „FUCK FCB“. Dadurch hätten die Beamten versucht, Sprayer aus der Fanszene des FC Bayern München anzulocken, die diese Botschaften dann übersprühen würden.

An jener Brücke sollen die Polizisten dann Kameras und Bewegungsmelder mit Nachtsichtfunktion installiert haben. Auf diese Weise sollen die beiden Bayern-Fans überführt worden sein.

Mit Kanonen auf Spatzen

Ihr Rechtsanwalt forderte eine sofortige Einstellung des Verfahrens. Die Vorgehensweise der Polizei sei völlig unverhältnismäßig gewesen, argumentiert der Anwalt. Schließlich würden solche Ermittlungsmethoden der Polizei nur dann zustehen, wenn es um schwerste Straftaten ginge – aber doch nicht bei ein paar vereinzelten Wandmalereien.

Zu einer Urteilsverkündung kam es am Dienstag noch nicht. Das letzte Wort in diesem unglaublichen fall ist noch längst nicht gesprochen. (dhe)