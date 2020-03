FC Bayern München: Fans diskutieren hitzig über Hass-Plakate – dabei wurde DIESES entscheidende Banner völlig übersehen

Nachdem die Verantwortlichen beim FC Bayern München in der Diskussion um die Spielunterbrechung in Hoffenheim Wind gesät hatten, ernteten sie am Sonntagnachmittag während des Heimspiels gegen Augsburg den Sturm.

Die verschiedenen Ultragruppen präsentierten gefühlt im Minutentakt ein Plakat nach dem anderen. Auf den Bannern machten die Fans des FC Bayern München auf Umstände aufmerksam, die ihrer Meinung nach bei Vereinen, Verband und Liga falsch laufen.

FC Bayern München: Heftige Fan-Kritik

So schossen die Fans sich mit vielen Plakaten auf die Deals ein, die der FC Bayern München mit Katar einfädelte. Der Wüstenstaat steht wegen seiner schlimmen Menschenrechts-Lage in der Kritik.

Zudem kritisierten die Fans des FC Bayern München erneut, dass der DFB sein Versprechen zur Vermeidung von Kollektivstrafen nicht einhielt, als er im Fall Hopp den BVB-Anhängern für die kommenden beiden Jahre kollektiv die Teilnahme an Pflichtspielen in Sinsheim verwehrte.

Ein Auszug der Spruchbänder:

„‘Rot gegen Rassismus‘ in einem Top mit Hurensohn – pure Doppelmoral, aber Kalle vermischt das schon.“

„Wir lassen uns nicht brechen! Fick dich, DFB, und deine leere Versprechen.“

„Gestern noch Chaoten und Idioten – morgen wieder euer Werbegesicht.“

Weitere Spruchbänder:

„Vorschnell mit Hopp solidarisiert – die Kritik bewusst ignoriert! Ihr ‚hässlichen Fratzen‘“

„Für Diskriminierung steht ihr ein – wie kann dann der Katar-Deal sein?“

„Das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern zeigen die, die Blutgeld von Katar und Co. nehmen.“

„Kollektivstrafen, Pyro kriminalisiert, Unsoziale Kartenpreise, Spieltag zerstückelt, keine Materialfreiheit! Alle Gespräche mit euch nur heiße Luft. Ihr bewegt euch nur für Geld. Und ihr wundert euch über den Ton. Fick dich, DFB! Fick dich, DFL!“

„Wen müssen wir beleidigen, damit ...“

Sky-Kommentator Wolf Fuß zitierte einige dieser Sprüche. Über diese Plakate diskutierten anschließend auch die Fans in den sozialen Medien sehr hitzig.

Doch ein ganz bestimmtes Plakat fand zunächst kaum Beachtung. Dabei traf es des Pudels Kern und ging bereits einen Denkschritt weiter. Auf dem Plakat stand: „Wen müssen wir beleidigen, damit über die EU-Grenzpolitik nachgedacht wird?“

Überspitzung als rhetorisches Mittel

Durch diese Botschaft unterstrichen die Ultras, worum es ihnen bei ihren Grenzüberschreitungen eigentlich geht. Schließlich pöbeln Ultras nicht um des Pöbelns willen. Um auf gesellschaftliche und politische Missstände aufmerksam zu machen, bleibt ihnen oft nur das Mittel der Überspitzung, weil sie ansonsten regelmäßig ungehört bleiben würden.

Dass manch eine Gruppierung dabei in den vergangenen Wochen den Rahmen des guten Geschmacks sprengte, räumten jene Gruppierungen sogar selbst ein. Immerhin: Am Sonntag beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg war keine erneute Spielunterbrechung nötig. Scharfe Kritik funktioniert offenbar auch ohne Fadenkreuz.