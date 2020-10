FC Bayern München: Die Fans müssen jetzt eine schlimme Nachricht verkraften

Das ist eine richtig bittere Nachricht für alle, die es mit dem FC Bayern München halten. Seit Monaten warten die Fans des Rekordmeisters darauf, zurück ins Stadion zu dürfen.

Während bei den meisten anderen Vereinen Teile der Fans schon wieder dazugehören, ließ dies die besondere Lage in und um München bisher nicht zu. Nun folgt der der nächste Rückschlag für den FC Bayern München und seine Fans.

FC Bayern München: Keine Zuschauer bis Oktober

Wie die Stadt München nun beschlossen hat, wird das geltende Verbot für Zuschauer bei Fußballspielen auch in den kommenden Wochen bestehen bleiben. Konkret bedeutet das, dass das Verbot mindestens bis zum 25. Oktober ausgeweitet werden wird.

Das gab Oberbürgermeister Dieter Reiter bekannt. Demnach sei der Inzidenzwert der Stadt innerhalb weniger Tage von 32,5 auf 42,5 gestiegen, sodass eine Fan-Rückkehr zu hohe Ansteckungsrisiken nach sich ziehen würde.

So sah es in der Allianz-Arena zuletzt im März aus. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

„Wir hätten es den Fans gerne ermöglicht, ihre Mannschaft im Stadion wieder live erleben und unterstützen zu können“, erklärte Reiter. „Die kurzfristige Absage ist für Fans und Vereine besonders bitter, das ist uns sehr bewusst.“

Und: „Sie zeigt aber auch, dass es derzeit keinen Sinn macht, an einem fixen Stichtag festzulegen, was drei Tage später möglich sein kann. Dazu ist das gegenwärtige Infektionsgeschehen einfach zu dynamisch.“

Für den Rekordmeister bedeutet das weitere Geisterspiele in der Champions League gegen Atletico Madrid und wenige Tage späte in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Schon bei den bisherigen Spielen zu Hause gegen Schalke 04, Borussia Dortmund und Hertha BSC Berlin waren keine Zuschauer anwesend.

Ein Nachteil für den Triple-Sieger ist dadurch nicht zu erkennen. Bekanntermaßen gewannen die Bayern alle diese Spiele. Die Ergebnisse dabei: 8:0, 3:2 und 4:3. Auch die nächsten beiden Gegner sollten sich auf was gefasst machen.

>>> FC Bayern München: Kurios! ER stand angeblich kurz vor einer Rückkehr zum Rekordmeister <<<

Kurios: Sollten nach dem 25. Oktober wieder Fans in der Allianz-Arena erlaubt sein, müsste der Rekordmeister trotzdem knapp einen Monat auf das nächste Heimspiel mit Zuschauern warten. Das wäre am 21. November gegen Werder Bremen.

Pokal in Düren, Bundesliga in Bielefeld

Zunächst muss der FC Bayern München allerdings erstmal zwei Partien in der Fremde bewältigen. In der kommenden Woche steht die Pokalpartie in Düren an, ehe es nach Bielefeld auf die Alm geht.

-------------------

Weitere News aus dem Sport:

Mesut Özil: Nächster bitterer Tiefschlag beim FC Arsenal

FC Bayern München: Unfassbar! An dieser verrückten Forderung scheiterte der Wechsel eines Wunschspielers

Formel 1: Vettel vergleicht Michael Schumacher mit Sohn Mick – „Fällt schwer“

-------------------

Bei der Arminia waren im bisher einzigen Heimspiel am zweiten Spieltag immerhin 5.460 Zuschauer zugelassen. (mh)