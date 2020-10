Mega-Schock beim FC Bayern München: DAS könnte für Flick zum ersten Problem werden

München. Nicht einmal eine Minute lief die Partie des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, da musste der FCB schon einen riesigen Schock verkraften.

Ein Top-Star musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

FC Bayern München: Ausgerechnet ER verletzt sich nach dem Anpfiff

Ohne Fremdeinwirkung knickte Alphonso Davies im Mittelfeld um und ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Zwar lief die Situation erst noch weiter und die Frankfurter kamen über Toure auch noch zu einem Abschluss. Schon wenig später musste Schiedsrichter Markus Schmidt die Partie allerdings für eine Behandlung unterbrechen.

Alphonso Davies wird vom Platz geführt. Foto: imago images / Poolfoto

+++ Dortmund gegen Schalke: Derby-Hammer! DFB mit hochbrisanter Entscheidung +++

Davies lag noch immer am Boden, offenbar mit großen Schmerzen. FCB-Coach Hansi Flick musste reagieren und brachte Lucas Hernandez für den leidenden Davies. Besonders ärgerlich für „Phonzie“: Der 19-Jährige hatte sich gerade erst wieder an eben jenem Hernandez vorbei zurück in die Startelf der Bayern gekämpft.

----------

FCB-Top-News:

Thomas Tuchel in Paris vor dem Aus? DAS hört der Ex-BVB-Coach vor der PSG-Umkleide

Cristiano Ronaldo: Ausgerechnet DAS macht er während seiner Quarantäne

Corona-Derby vor Mini-Kulisse! Polizei rüstet sich für „Überraschungstüte“

----------

Der gewohnten Bayern-Dominanz tat dieser Schock aber keinen Abbruch. Schon sieben Minuten nach dem Wechsel brachte Robert Lewandowski die Bayern mit 1:0 in Front, legte noch in Durchgang 1 das 2:0 nach. Nach einer guten Stunde folgte sogar Treffer Nummer drei des Polen. Leroy Sané ergänzte das vierte Tor.

Eine genaue Diagnose zu Davies‘ Verletzung steht derweil noch aus. (the)