FC Bayern München: Verlängern Alaba und Thiago? DAS sagt FCB-Boss Hainer

München. Der Klub, der sich bisher am wenigsten von der Corona-Krise beeindrucken lässt, ist der FC Bayern München. Während der Saisonunterbrechung verlängerte der Rekordmiester bereits die Verträge mit Thomas Müller und Alphonso Davies. Kürzlich schloss auch Manuel Neuer einen neuen Deal ab.

Können die Münchener auch die beiden Stammspieler David Alaba und Thiago halten? FCB-Boss Herbert Hainer äußert sich dazu klar.

FC Bayern München: Verlängern Alaba und Thiago?

Im Interview mit „Sky“ betonte Hoeneß-Nachfolger Hainer: „Ja, mit Thiago und David Alaba würden wir gern verlängern. Aber das liegt natürlich nicht allein in unserer Hand, sie müssen auch zusagen.“ Die sportliche Leitung sei aber bereits mit beiden Spielern in Gesprächen.

Der Präsident weiß natürlich, was Alaba und Thiago für den Klub und die Fans bedeuten. „Es sind zwei unheimlich wertvolle Spieler für den FC Bayern, die auch lange beim Klub sind“, so Hainer. Insgesamt kommt Alaba auf 373 Pflichtspiele in über neun Jahren für den FCB. Thiago stand seit 2013 in 228 Spielen auf dem Platz. Beide haben nur noch bis zum Sommer 2021 einen Vertrag bei Bayern.

Grundsätzlich will sich der FC Bayern momentan offenbar vom Sommer-Transfermarkt unabhängiger machen, indem eigene Spieler langfristig gebunden werden und Lücken im Kader so gar nicht erst entstehen können.

----------

Bundesliga-Top-News:

Beim FC Schalke 04 schlagen zwei Vereins-Legenden Alarm: „Das geht nicht“

BVB: Emre Can redet im Titelrennen Klartext: „Bei Bayern wird...“

----------

Dazu passt auch Hainers Aussage: „Wir wollen jetzt erstmal alle Verträge mit den bestehenden Spielern, mit denen wir gerne verlängern wollen, abarbeiten.“

Wann bei Alaba und Thiago mit einer Erfolgsmeldung zu rechnen ist, verriet Hainer aber nicht: „Wir machen es Schritt für Schritt – einer nach dem anderen.“ (the)