FC Bayern München: David Alaba schockt die Fans – „Kann mir vorstellen...“

München. David Alaba schockt die Fans des FC Bayern München! Der Defensivspezialist ist beim deutschen Rekordmeister seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Doch sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

In einem Interview deutet Alaba jetzt an, dass sich daran möglicherweise auch nichts ändert.

FC Bayern München: Alaba äußert sich über seine Zukunft

Im Gespräch mit der englischen „Daily Mail“ wurde der 27-Jährige gefragt, ob man ihn eines Tages in England spielen sehen wird. Seine Antwort beunruhigt die Bayern-Fans: „Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht zu viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen.“

David Alaba (l.) mit Bayern-Knipser Robert Lewandowski. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Klingt nicht so, als würde sich Alaba derzeit mit einer Vertragsverlängerung bei den Bayern beschäftigen. Wenn der Österreicher verletzungsfrei bleibt, hat er in seiner Karriere zwar noch einige gute Jahre vor sich. Der Sprung in die Premier League scheint ihn dennoch zu reizen.

Bei den Bayern ist er seit Jahren unverzichtbarer Leistungsträger, stand schon über 360 mal für den FCB auf dem Platz. Auch in dieser Saison verpasste er Spiele nur dann, wenn er angeschlagen oder verletzt war.

Doch bevor er sich Gedanken über einen Wechsel macht, hat Alaba auch mit den Bayern noch genügend Ziele. Und die will er offensiv angehen. „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen und vielleicht auch unseren Traum in der Champions League wahr zu machen“, so Alaba.

Den nächsten Schritt auf dem Weg zum größten Klubtitel Europas kann Bayern Ende des Monats (25. Februar, 21 Uhr) im Achtelfinale gegen Chelsea machen.