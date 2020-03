FC Bayern München: Wilde Gerüchte – Holt der FCB zwei Welt-Stars zurück?

München. Transfergerüchte um den FC Bayern München gibt es viele, aber dieses hier ist völlig neu. Angeblich könnten die Münchner auf der Trainerposition und im Mittelfeld überraschende Neuverpflichtungen präsentieren.

Trainer Hansi Flick hat einen alten Bekannten als Co-Trainer im Blick und ein echter Münchner soll ebenfalls den Weg zurück zum FC Bayern München finden.

FC Bayern München: Befördert der FCB Klose zum Co-Trainer?

Miroslav Klose lernt bei den Bayern seit einigen Jahren das Trainerhandwerk. Bislang vermied der Rekordtorschütze der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber das Rampenlicht. Er trainiert die U17 beim FCB.

Im Sommer könnte er allerdings die Position ändern und Trainer bei den Profis werden. Coach Hansi Flick denkt darüber nach, den 41-Jährigen an seine Seite zu holen. Es würde sich anbieten, dass der ehemalige Top-Stürmer, die Angreifer trainiert.

Flick sagte über ein mögliches Klose-Engagement: „Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Wir kennen uns lange. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob.“

Miroslav Klose trainiert aktuell die U17 des FC Bayern.

Und weiter: „Ich habe ihn schon beim DFB unterstützt, Trainer zu werden. Mich freut der Weg, den er geht: Als Weltstar arbeitet er nun erst mal an der Basis in der Nachwuchsförderung. Er kann den jungen Spielern, aber auch den Trainern, viel geben. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema.“

Kroos vor Rückkehr zum FC Bayern?

Der Wechsel von Miro Klose ins Trainerteam der Profi wäre der logische nächste Schritt, eine Rückkehr von Toni Kroos zum FC Bayern München scheint dahingegen utopisch. Trotzdem soll das laut dem spanischen Journalisten Eduardo Inda ein Thema sein.

Den Berichten von der iberischen Halbinsel zufolge ist das Verhältnis zwischen Kroos und Trainer Zinedine Zidane angespannt. Zuletzt schaute der Nationalspieler immer häufiger von der Bank zu und verlor seinen Stammplatz.

Das ist Toni Kroos

Kroos wechselte von Hansa Rostock in die Jugendabteilung der Bayern und verließ München nach zwischenzeitlicher Ausleihe in Richtung Real Madrid

Mit den Königlichen gewann er unter anderem drei Mal die Champions League

2014 wurde er mit Deutschland Weltmeister

Rückkehr zu den Bayern?

Demnach haben sich die Bayern bereits nach Kroos erkundigt und abgeklopft, inwieweit der Ex-Bayer für eine Rückkehr nach München zur Verfügung steht.

Kehrt Toni Kroos wirklich zurück zu den Bayern?

Kroos ist noch bis 2023 an Real Madrid gebunden und besitzt noch einen geschätzten Marktwert von 60 Millionen Euro. Für die 25 Millionen Euro, für die der Mittelfstratege damals die Münchner verließ, wird es also vermutlich nicht zurückkehren. (fs)