FC Bayern München: Coronavirus! Rummenigge kassiert riesigen Shitstorm – wegen DIESER Aussage

In der Coronavirus-Krise steht Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern München, wegen einer unglücklichen Aussage in der Kritik.

Das Coronavirus hat die Bundesliga lahmgelegt. Der FC Bayern München muss genau wie alle anderen Bundesligisten pausieren. Das entschied die DFL am Freitagnachmittag.

Als Karl-Heinz Rummenigge am Freitagmittag auf der Pressekonferenz des FC Bayern München gesprochen hatte, hatte es noch so ausgesehen, als würde am Wochenende in der Bundesliga der Ball rollen. Für diese Vorgehensweise hatte der FCB-Vorstandsboss sein Verständnis geäußert - was ihm heftige Kritik einbrachte.

Rummenigge gab zu Protokoll, dass er Verständnis dafür hat, dass die DFL trotz des Coronavirus noch diesen einen Spieltag absolvieren lassen möchte. Der Vorstandsboss des FC Bayern München nannte dafür folgenden Grund: Die TV-Gelder werden in vier Tranchen an die Vereine der 1. und 2. Bundesliga ausgeschüttet – nach dem 9., 17., 26. und 34. Spieltag. An diesem Wochenende steht der 26. Spieltag an, nach dessen Durchführung es für die Vereine viele Millionen Euro gäbe.

FC Bayern München: Rummenigge in der Kritik

Rummenigge: „Es geht am Ende des Tages um Finanzen und um eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine, die noch aussteht. Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden. Ein größerer dreistelliger Millionenbetrag steht im Feuer.“

Diese Aussage wurde in Fußball-Deutschland umgehend heiß diskutiert. Die meisten Fans waren sauer über die Tatsache, dass Rummenigge ihrer Meinung nach das Geld über die Gesundheit der Bevölkerung stellt. Andere Fans hingegen fanden, Rummenigge spräche nur eine unbequeme Wahrheit aus, der jeder Funktionär in der Bundesliga insgeheim zustimmen würde.

----------------

Sport-Top-News:

----------------

Glasner: „Es ist schon sehr skurril“

Oliver Glasner, Trainer des VfL Wolfsburg, meinte zur Entscheidung der DFL: „Es ist schon eine sehr skurrile Situation. Wir sind mittlerweile die einzige Liga europaweit, die noch spielt. Deshalb denke ich, dass das nicht die konsequenteste Lösung ist. Wenn man sagt: Wir ziehen diesen Spieltag durch, dann muss man sich halt vorher überlegen: Was passiert, wenn sich ein Trainer oder ein Spieler infiziert? Deshalb wäre es auch im Sinne der Zivilcourage am konsequentesten gewesen, den gesamten Spieltag abzusagen.“

Uwe Hünemeier, Abwehrspieler des SC Paderborn, meinte bei Twitter: „Es ist nicht der Zeitpunkt, um noch Zeit zu verlieren! Priorität hat einzig und allein die Gesundheit aller.“

„Ganz ganz schwach, FC Bayern München!“

Die Reaktionen der Fans fielen in den sozialen Netzwerken deutlich heftiger aus. Wir haben Twitter-Reaktionen gesammelt: