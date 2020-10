FC Bayern München gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Corona-Schock bei Gnabry – Champions-League-Duell auf der Kippe?

Schock-Nachricht vor dem Spiel FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Wie die Münchener am Dienstagabend mitteilten, wurde Serge Gnabry positiv auf Corona getestet. Was bedeutet das für die Partie München gegen Madrid?

Am Mittwoch sollten Bayern und Atletico eigentlich den Auftakt in der Champions League bestreiten. Wie es jetzt weitergeht, ist noch unkar.

FC Bayern München gegen Atletico Madrid im Live-Ticker

Alle Neuigkeiten rund um die Partie und um die Erkrankung Gnabrys erhältst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Bayern München – Atletico Madrid -:- (-:-)

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Douglas Costa, T. Müller, Coman - Lewandowski

Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix

20.29 Uhr: Noch ist offen, wie es nun weitergeht. Wird das Spiel abgesagt oder kann es doch stattfinden? Zu diesen Fragen will sich der Verein noch am Abend äußern.

20.20 Uhr: Das Problem aus Sicht des Triple-Siegers: Wie die „Bild“ berichtet, habe Gnabry noch am Morgen zusammen mit der gesamten Mannschaft trainiert und sich auf die Partie gegen Madrid, die am Mittwoch stattfinden soll, vorbereitet. Auch Trainer Hansi Flick war am Nachmittag bei der Pressekonferenz noch guter Dinge, sprach lediglich davon, dass Leroy Sané und Tanguy Nianzou verletzt passen müssten.

Dienstag, 20. Oktober, 20.09 Uhr: Bittere Neuigkeiten vor dem Champions League Auftakt. Am Dienstagabend teilten die Münchener mit, dass Serge Gnabry positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Auch wenn es dem Spieler gut gehe und er bisher keine Symptome gezeigt hat, wurde er natürlich in häusliche Quarantäne geschickt.