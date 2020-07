FC Bayern München: Keine Champions League! Deshalb bleibt Klose in München

Ab nächster Woche gehört Miroslav Klose zum Trainerstab des FC Bayern München.

Bei einem möglichen Champions-League-Turnier in Lissabon wird der Co-Trainer des FC Bayern München nicht dabei sein. Miroslav Klose muss zuhause bleiben.

FC Bayern München: Klose muss zuhause bleiben

Nach seinem Karriereende 2016 hospitierte Miroslav Klose zunächst bei der deutschen Nationalmannschaft, lernte von Bundestrainer Joachim Löw und unterstützte die Angreifer. 2018 übernahm er schließlich die U17 des FC Bayern München.

In seiner Entwicklung vom Weltklasse-Stürmer zum Weltklasse-Trainer geht Miroslav Klose in diesem Sommer den nächsten Schritt. Der 42-Jährige wird Co-Trainer im Team von Chefcoach Hansi Flick. Zum Champions-League-Turnier nach Lissabon darf er trotzdem nicht mit.

Bayern München Transfers 20/21:

Leroy Sané (45 Millionen Euro von Manchester City) Alexander Nübel (ablösefrei von Schalke 04) Tanguy Nianzou (ablösefrei von Paris St.-Germain) Adrian Fein (Leihe-Ende) Abgänge:

Ivan Perisic (Leih-Ende)

Alvaro Odriozola (Leih-Ende)

Philippe Coutinho (Leih-Ende)

Seit Montag bereiten sich die Stars des FC Bayern München auf die Champions-League-Endphase vor. Am 8. August steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Nach dem 3:0-Erfolg an der Stamford Bridge wird Bayern vermutlich die Runde überstehen und tritt ab dem 12. August beim Final-Turnier der Champions League an.

Klose kümmert sich um Sané & Co.

Miroslav Klose stößt nächste Woche zur Mannschaft. Aktuell befindet sich der 42-Jährige noch einem Lehrgang für den Fußballlehrer. Während das Team in Lissabon um den Henkel-Pott kämpft, wird sich Klose um die Neuzugänge kümmern. Dies berichtet der "kicker".

Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi, Alexander Nübel und Adrian Fein stoßen neu zum Team, sind aber für die Champions League nicht spielberechtigt. Aufgefüllt wird die Vierer-Gruppe mit einigen Talenten, die nicht mit nach Lissabon fliegen. (fs)