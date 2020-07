FC Bayern München: Bundesliga-Fans geschockt – wegen DIESES Anblicks!

Hansi Flick will auch im kommenden Jahr mit dem FC Bayern München deutscher Meister werden.

Marschiert der FC Bayern München in der Bundesliga auch im kommenden Jahr unaufhaltsam zum Meister-Titel?

Mit der Verpflichtung von Leroy Sané hat der FC Bayern München seinen ohnehin schon starken Kader noch mal verbessert. Viele Fans der Bundesliga befürchten, dass das Titelrennen in der nächsten Saison so langweilig wie zuvor wird.

Bundesliga: FC Bayern München wieder souverän Meister?

Beim Blick auf die potenzielle Startelf des FC Bayern in der kommenden Saison wird manchem Bundesliga-Fan angst und bange. Die Frage der deutschen Fußball-Liebhaber: Wer soll diese Münchner Mannschaft aufhalten?

So könnten die Bayern in der kommenden Saison spielen: Manuel Neuer –Benjamin Pavard, Niklas Süle, David Alaba, Alphonso Davies – Joshua Kimmich, Thiago – Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané – Robert Lewandowski

Das Besondere: Auf der Bank hätte der FC Bayern München dann mit Spieler wie Lucas Hernandez, Leon Goretzka oder Kingsley Coman weitere Superstars, mit denen Trainer Hansi Flick in englischen Wochen rotieren könnte, ohne einen Leistungsabfall in der Startelf zu haben.

Bereits in diesem Jahr brachten die Münchner den Titel einige Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison unter Dach und Fach. Mit 13 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund sicherte der FCB sich die achte Meisterschaft in Serie. Viele Fans befürchten nun, dass die Bayern in der kommenden Saison – auch durch die Verpflichtung von Leroy Sané – noch stärker sind, sodass es quasi erst gar nicht zu einem Kampf um die Schale kommen wird.

Der Kader des FC Bayern München für die Saison 2020/21 (Stand: 2. Juli)

Torhüter: Manuel Neuer, Alexander Nübel, Sven Ulreich

Verteidiger: Lucas Hernandez, Niklas Süle, Jerome Boateng, Benjamin Pavard, David Alaba, Alphonso Davies, Tanguy Nianzou

Zentrales Mittelfeld: Joshua Kimmich, Thiago, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Javi Martinez

Flügel: Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry

Sturm: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Zirkzee

