FC Bayern München: Nach Bellingham-Schlappe gegen BVB – Blitztransfer als Konter?

München. Das war eine bittere Transferschlappe für den FC Bayern München. Im Kampf um Mega-Talent Jude Bellingham zog der Rekordmeister ausgerechnet gegen Erzrivale Borussia Dortmund den Kürzeren.

Jetzt könnten sich die Bayern stattdessen ein anderes Talent sichern.

FC Bayern München: Statt Bellingham – kommt jetzt dieses Talent?

Im Gegensatz zum BVB, der mit dem Kauf von Bellingham als zweitteuerster U18-Spieler in die Geschichte eingeht, könnten die Bayern auf der Suche nach einem Ersatz-Talent preisgünstiger davonkommen. Wie die britische „BBC“ berichtet, haben die Bayern ein schottisches Juwel ins Visier genommen.

+++ Uli Hoeneß giftet gegen Watzke & Co. – „Unklug“ +++

Linksverteidiger Aaron Hickey steht noch ein Jahr bei Heart of Midlothian in Schottland unter Vertrag und könnte wohl schon für rund 1,7 Millionen Euro wechseln.

Aaron Hickey (l.) in Aktion. Foto: imago images/Action Plus

----------

Das ist Aaron Hickey:

geboren im Jahr 2002 in Glasgow (Schottland)

variabler Verteidiger (meist linker Außenverteidiger)

22 Erstligaeinsätze in Schottland

----------

Blitztransfer bei Bayern?

Die Bayern könnten den Transfer in Blitzgeschwindigkeit unter Dach und Fach bringen: Schon in der nächsten Woche soll Hickey das Trainingsgelände an der Säbener Straße kennenlernen und von einem Transfer in die Bundesliga überzeugt werden.

----------

Top-News aus der Bundesliga:

BVB: Beschlossen! ER verlässt den Verein nach 14 Jahren

S04: Noch vor Saisonbeginn – Zoffgefahr wegen Wagner?

----------

Der Rekordmeister will die Sache offenbar schnell klären. Laut dem Bericht ist nämlich auch der italienische Erstligist FC Bologna an Hickey dran. Hier war der 18-Jährige bereits zu Besuch – und soll beeindruckt von den Bedingungen vor Ort gewesen sein. Auch der Hickeys Ex-Klub Celtic Glasgow und der englische Zweitligist Sheffield Wednesday verfolgen die Entwicklung des Junioren-Nationalkickers wohl genau. (the)