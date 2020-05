FC Bayern München: Jetzt spricht jeder über DIESEN Auftritt – „Mir fehlen die Worte“

Der FC Bayern München feierte gegen Borussia Dortmund einen 1:0-Erfolg und womöglich auch die Vorentscheidung in der Meisterschaft.

Ein Spieler hat bei dem Auftritt in Dortmund in der Elf des FC Bayern München besonders herausgestochen.

FC Bayern München: Alphonso Davies rennt allen davon

Joshua Kimmich führte den FC Bayer mit seinem Geniestreich beim 1:0 in Dortmund zum Sieg, doch gefeiert wurde während der Partie vor allem einer: Alphonso Davies. Der Linksverteidiger zeigt seit Monaten starke Leistungen und drehte gegen den BVB nochmal richtig auf.

Beeindruckend ist Davies unglaubliche Schnelligkeit und Fitness. Insgesamt kommt er gegen den BVB auf 42 Sprints. Top-Geschwindigkeit: 35,27 km/h. Damit zählt er zu den schnellsten Spielern der Bundesliga.

Besonders in einer Szene stellte seinen herausragenden Antritt unter Beweis. In der 32. Minute überwindet Erling Haaland Bayerns Innenverteidiger David Alaba und war eigentlich schon alleine auf dem Weg zu Tor, doch dann kam Davies. Der Kanadier setzte mal eben zum Sprint an und erkämpfte sich den Ball.

Davies läuft Erling Haaland davon. Foto: firo Sportphoto

Lukaku und die Fans staunen

Auch International blieb dieser Auftritt nicht verborgen. Belgien-Star Romelu Lukaku war schwer beeindruckt und schrieb auf Twitter: „Alphonso Davies ist so extrem schnell“

Alphonso davies is fast as f*** — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 26, 2020

Aber auch die Bayern-Fans waren völlig aus dem Häuschen. Wir haben einige Twitter-Reaktionen gesammelt:

Der Mann ist einfach nur eine Bombe in Person und mit seinen 19 Jahren — da ist man mal so eben sprachlos!

Einfach nur Weltklasse

Mir fehlen die Worte und der Junge bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Er soll bloß so bleiben wie er ist.

Wie der Haaland in der ersten Hälfte abgelaufen hat. Unbeschreiblich!

Maschine!

FC Bayern Roadrunner

Bayern-Spaßvogel Thomas Müller verpasste dem Youngster gleich mal einen neuen Spitznamen. „Alphonso ist ein Spieler mit viel Herz und Kraft. Manchmal hat er nicht das beste Positionsspiel, aber wenn der Gegner denkt, dass er etwas Zeit hat, dann MEEP MEEP MEEP kommt der FC Bayern Roadrunder und schnappt sich den Ball“, witzelte er nach dem Sieg gegen den BVB.