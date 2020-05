FC Bayern München: Kommt DIESES Mega-Talent? Stürmer-Juwel erinnert an…

Gewinnt der FC Bayern München das Rennen um eines der größten Talente Europas?

Ganz England spricht derzeit von Benicio Baker Boaitey. Der Flügelflitzer entfachte in der Jugend von West Ham United einen ähnlichen Wirbel wie Youssoufa Moukoko es seit zwei Jahren in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Dortmund macht.

FC Bayern München heiß auf Supertalent?

Der 16-Jährige ist derzeit noch bei West Ham United unter Vertrag. Der Premier-League-Club bot dem Ausnahmetalent bereits einen Profivertrag an, den er im Januar hätte unterschreiben können, wenn er 17 wird. Doch Boaitey schlug das Angebot bereits aus. Er will zu einem der vielen Topclubs wechseln, die bei ihm Schlange stehen. Darunter befindet sich auch der FC Bayern München, berichten britische Medien.

Boaitey ist schnell, wendig, dribbelstark und hat einen guten Abschluss. Der Youngster erinnert mit seiner Spielweise an sein großes Vorbild: Lionel Messi.

Im Werben um den 16-Jährigen hat der FC Bayern allerdings namhafte Konkurrenz. Der FC Liverpool, Manchester United und der FC Barcelona haben den Berichten zufolge ebenfalls großes Interesse.

Bundesliga-Top-News:

Was passiert mit Perisic?

Derweil sind die Bayern wohl auch an der Verpflichtung eines deutlich erfahreneren Außenstürmers interessiert. Ivan Perisic könnte über seine Leihe hinaus fest an der Isar bleiben. Der Kroate ist noch bis Saisonende von Inter Mailand den die Bayern ausgeliehen. Am vergangenen Wochenende feierte der Flügelflitzer nach überstandener Knöchelverletzung sein Comeback.

Für 20 Millionen Euro könnten die Münchner den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund fest verpflichten. Ob der deutsche Meister die Kaufoption zieht, hängt auch davon ab, wie Perisic sich nach seiner Verletzung in den kommenden Wochen entwickelt.

Seine nächste Chance könnte der Vizeweltmeister von 2018 am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt erhalten. Drei Tage später ist Perisic mit den Bayern zu Gast bei seinem Ex-Club in Dortmund. (dhe)