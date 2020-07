FC Bayern München kurz vor nächstem Deal - ER ist schon in Deutschland

München. Zieht der FC Bayern München im Kampf um die Talente gegen Borussia Dortmund jetzt nach? Der BVB sicherte sich vor kurzem die Dienste des talentierten Jude Bellingham. Der FC Bayern München ging leer aus, scheiterte mit einem Last-Minute-Angebot.

Bei einem anderen Talent scheint sich nun aber ein erfolgreicher Deal anzubahnen. Das Juwel ist sogar schon in Deutschland angekommen.

FC Bayern München: Kommt ein Talent von West Ham United?

Die Bayern wollen ihren Kader in der Breite verstärken und hoffnungsvollen Talenten in Zukunft mehr Spielzeit für ihre Entwicklung geben. Dass der Rekordmeister das durchaus ernst meint, zeigte sich schon bei der Verpflichtung des jungen Tanguy Kouassi, der aus Paris kam.

Jetzt könnte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den nächsten Transfer eintüten. Wie „Sky Sports“ berichtet, sollen die Bayern großes Interesse am 16-Jährigen Benicio Baker-Boaitey zeigen. Der Nachwuchsstar spielt in der Jugendakademie von West Ham United und soll sich bei einigen großen Klubs in den Fokus gezaubert haben.

So sollen auch der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon ihre Fühler nach dem talentierten Flügelspieler ausgestreckt haben. Wie der Pay-TV-Anbieter allerdings weiterberichtet, soll sich Baker-Boaitey bereits seit Mittwoch in Deutschland befinden um mit einer Vielzahl von deutschen Vereinen zu sprechen, eben auch mit den Bayern.

Der Vorteil für die Münchener: Da Baker-Boaitey noch keine 17 Jahre alt ist, hat er auch noch keinen Profivertrag unterschrieben. Sollte ihn der Serienmeister tatsächlich an die Säbener Straße locken, würde demnach lediglich eine Ausbildungsentschädigung über knapp 220.000 Euro fällig werden.

Transfer mit Perspektive

Das Investment wäre so relativ risikoarm und ohnehin eine Verpflichtung für die Zukunft. Auf den Außenbahnen sind die Bayern nach dem Transfer von Leroy Sané exzellent besetzt. Mit Sané, Kingsley Coman und Serge Gnarby stehen drei international erfahrene Spieler zur Verfügung.

-------------------

Weitere Neuigkeiten aus dem Sport:

DFB-Pokal: Kuriosum bei der Auslosung – Das gab es noch nie!

FC Bayern München: Neuer mit Kampfansage an Nübel – „Bin der Beste“

Formel 1: Paukenschlag! Mit diesem plötzlichen Comeback hat niemand gerechnet

------------------

Baker-Boaitey könnte in der eigenen Jugendabteilung und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München langsam aufgebaut werden, bevor er dann in einigen Jahren auch auf die Bundesliga losgelassen wird. (mh)