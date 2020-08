FC Bayern München – FC Barcelona im Live-Ticker: Historischer Erdrutschsieg! Barca maximal gedemütigt

Lissabon. Der FC Bayern München will das Triple.

Dazu musste die Elf von Hansi Flick das Duell FC Bayern München – FC Barcelona zu seinen Gunsten entscheiden, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

FC Bayern München – FC Barcelona im Live-Ticker

Das gelang nicht nur nach Plan, die Bayern demütigten den FC Barcelona sogar in historischem Ausmaß. Hier alle Highlights zum Nachlesen.

Spieldaten

Anstoß: 14. August, 21 Uhr

Ort: Estadio da Luz, Lissabon

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Bayern München – FC Barcelona 8:2 (4:1)

Tore: 1:0 Müller (4.), 1:1 Alaba ET (7.), 2:1 Perisic (22.), 3:1 Gnabry (27.), 4:1 Müller (31.), 4:2 Suarez (57.), 5:2 Kimmich (63.), 6:2 Lewandowski (82.), 7:2 Coutinho (85.), 8:2 Coutinho (89.)

90.+2: Feierabend! Die Demütigung des FC Barcelona, der historische Erdrutschsieg des FC Bayern ist perfekt.

90.+2: Mit Vidal gehen die Nerven durch – Gelbe Karte, weil er ausrastet.

90.+1: Es gibt noch zwei Minuten oben drauf bei diesem irren Schauspiel.

89.: TOOOOOOR für den FC Bayern!

Ein Ergebnis, das mit Worten nicht zu beschreiben ist. Coutinho macht's.

85.: TOOOOR für den FC Bayern!

Coutinho. 7.

84.: Der Treffer wird noch einmal auf Abseits überprüft, zählt aber.

82.: TOOOOR für den FC Bayern!

Lewandowski macht das Sechste.

77.: Messi taucht mal wieder auf. Doch auch der Superstar kann hier nichts Ansehnliches zustande bringen.

76.: Doppelwechsel bei den Bayern: Coutinho kommt für Gnabry, Süle für Boateng.

74.: Das Spiel ist deutlich abgeflacht. Bayern muss nicht mehr, Barca kann nicht mehr.

68.: Gleich die Chance zum 6:2 für Coman. Aus einer Unaufmerksamkeit der Barca-Abwehr heraus entstand eine Überzahl für Bayern im Straufraum.

67.: Die Bayern wechseln. Coman ersetzt Perisic.

65.: Damit dürfte die Begegnung durch sein. Bayern hat das Spiel unter Kontrolle.

63.: TOOOOR für den FC Bayern München!

Torschütze ist Kimmich, doch der Treffer gehört zu 80 Prozent Davies, der zwei Barca-Verteidiger einfach überrent und dann auch noch Semedo auf der Außenbahn vernascht, bevor er auf Kimmich zurücklegt.

61.: Wieder Gelb, aber es trifft keinen Spieler. Hasan Salihamidzic wütet auf der Bank – und wird bestraft.

60.: Jordi Alba sieht Gelb. Das Spiel verliert seinen Fluss.

59.: Auch, wenn der Abstand schrumpft. Eine Aufholjagd traut man den Katalanen zum jetzigen Zeitpunkt nicht so recht zu.

57.: TOOR für Barca!

Suarez verkürzt auf 4:2.

54.: Nächste Gelbe Karte. Suarez legt Thiago. Dem dürfte aber nichts passiert sein. Zumindest federt er den Fall mit langem Abrollen über den Boden gut ab.

53.: Das Netz hinter ter Stegen zappelt! Doch der Treffer zählt nicht: Müller stand meterweit im Abseits.

51.: Alaba sieht Gelb für ein Foulspiel am laut aufschreienden Suarez. Auch Davies bekommt den gelben Karton wegen eines Checks gegen Vidal.

49.: Abseitsverdächtiger Ball auf Müller, aber die Fahne bleibt unten. Der Doppeltorschütze legt auf den heranrauschenden Perisic ab. Sein Schuss kommt jedoch zentral auf den Kasten von ter Stegen – keine Gefahr.

46.: Weiter geht's! Normalerweise lassen die Bayern in den zweiten 45 Minuten nichts mehr anbrennen. Was kann Barca noch ausrichten? Griezmann kommt für Roberto. Dreiersturm bei den Katalanen.

45.: Halbzeit! Was für ein Spektakel! Von taktischen Abwarten war hier von der ersten Minute an nichts zu sehen. Anfangs häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Spätestens mit dem 3:1 für Bayern brach Barcelona jedoch völlig ein.

42.: Die erste Gelbe Karte des Spiels sieht Boateng, der Suarez foult und damit einen Konter unterbindet. Zuvor war allerdings auch schon Thiago gefoult worden – ungeahndet.

41.: Die Statistik spricht Bände: Noch nie zuvor in einem K.O.-Spiel der Champions-League kassierte eine Mannschaft so früh vier Tore wie der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister dominiert jetzt völlig.

39.: Lewandowski bringt einen Kopfball nach einer Ecke aufs Tor, wird aber entscheidend von Vidal gestört, sodass der Pole nicht viel Power hinter den Ball bringen kann.

36.: Einer, der völlig neben sich steht, ist Barca-Keeper ter Stegen. Der Nationaltorhüter zögert einen Pass auf seinen Abwehrkollegen so lange heraus, dass er ihn nicht mehr genau an den Mann bringen kann. Lewandowski ist dazwischen, verzieht dann aber den sofortigen Abschlussversuch.

31.: TOOOOR für den FC Bayern!

Nochmal: Das ist der WAHNSINN. Und Barca blamiert sich so langsam. Müller steht am ersten Pfosten und verwertet eine Flanke von Joshua Kimmich.

29.: Und direkt die Großchance für Lewandowski zum 4:1. Er erahnt einen Fehlpass von ter Stegen, scheitert dann aber mit einem Flachschuss an eben diesem.

27.: TOOOOR für den FC Bayern München!

Gnabry erhöht! Ein Wahnsinns-Spiel.

26.: Wieder kann Messi eine Flanke beinahe ungestört hereinbringen. Abnehmer Piqué steht allerdings im Abseits.

25.: Barca kommt fast ausschließlich über lange Bälle. Dann wird es aber häufig gefährlich. Diesmal klärt Boateng eine Roberto-Flanke zur Ecke.

22.: TOOOOR für den FC Bayern!

Perisic bringt die Bayern wieder in Führung. Aus spitzem Winkel hält er einfach drauf, Langlet fälscht noch ab.

20.: Messi zeigt sein Dribbling-Können, lässt zwei Bayern-Verteidiger stehen. Sein Abschluss kommt aber zu unplatziert aufs Tor. Neuer kann einfach aufnehmen.

14.: Noch immer ist das eine spektakuläre Begegnung. Das Spiel findet fast ausschließlich vor und in den beiden Strafräumen statt. Es gibt Chancen en masse. Jetzt sind die Bayern mal etwas mehr am Drücker.

10.: Pfostenknaller! Messi bringt eine Flanke mit Schnitt in die Mitte, Busquets kommt nur minimal an den Ball und lenkt diesen an den linken Pfosten.

9.: Nächste Top-Chance! Und zwar für Barca. Semedo steckt auf den eingelaufenen Suarez durch, der im 1-gegen-1 gegen Neuer scheitert. Was ist denn hier los?!?

7.: TOOR für Barca!

Alaba trifft ins eigene Netz.

6.: Nur wenige Momente vor dem Tor hätte der Abend eine ganz andere Richtung einschlagen könne, als die Bayern in einen Barca-Konter liefen. Der Querpass auf den freistehenden Suarez kam nur ganz knapp nicht an.

4.: TOOOOOOR für den FC Bayern!

Das ist mal ein Start nach Maß: Lewandowski legt auf Müller ab, der sich den Ball im Strafraum noch zurechtlegen kann und in die linke Ecke versenkt.

1. Minute: Los geht's! Der Ball rollt.

19.52 Uhr: Der FC Barcelona gibt einen zweiten Corona-Fall bekannt: Neben Jain-Clair Todibo sei auch Verteidiger Samuel Umtiti positiv auf das Virus getestet worden. Er zeige keine Symptome, befinde sich aber bereits zuhause in Quarantäne.

19.47 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Coman zunächst nur auf der Bank, Perisic von Beginn an.

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Roberto, Busquets, de Jong, Vidal - Messi, Suarez

19.27 Uhr: In knapp anderthalb Stunden ist es soweit: Der FC Bayern trifft auf den FC Barcelona. Wie es die Teams angehen, dürfte in Kürze bekannt gegeben werden.

11.55 Uhr: Vor dem Aufeinandertreffen plagen sich die Bayern mit Verletzungssorgen rum. Ausgerechnet den Shootingstar des Rekordmeisters könnte es treffen. Hier alle Infos >>

Freitag, 09.28 Uhr: Matchday für den FC Bayern München. Gelingt nach RB Leipzig auch dem zweiten verbliebenen deutschen Vertreter der Einzug ins Halbfinale? Die Leipziger setzten sich am Donnerstag in letzter Minute gegen Atletico Madrid durch. Alle Highlights der Partie gibt es hier >>

18.18 Uhr: Die Bilanz in der Champions League zwischen beiden Mannschaften spricht überraschend deutlich für die Deutschen. In acht Partien gewann der Rekordmeister fünf Mal. Zwei Mal triumphierte Barca. Ein Spiel endete Remis.

15.31 Uhr: Sportlich lief es für den FC Bayern München zuletzt deutlich einfacher. Unter Hansi Flick gelingt dem Rekordmeister einfach alles. Schale und DFB-Pokal sind eingetütet und auch gegen Chelsea gelang ein überzeugender Sieg. Setzt sich die Erfolgsserie auch gegen die Katalanen fort?

Donnerstag, 8.10 Uhr: Morgen ist es soweit, dann trifft der FC Bayern München auf Barcelona. Am gestrigen Mittwoch setzte sich Paris Saint-Germain knapp gegen Atalanta Bergamo durch. Erst in der Nachspielzeit drehte PSG die Partie. Heute Abend geht RB Leipzig ins Rennen.

18.40 Uhr: Sollten es die Bayern oder RB Leipzig ins Finale der Champions League schaffen, wird das ZDF das Spiel am 23. August live aus Lissabon übertragen. Das gab der Sender am Mittwoch nach einer Einigung mit der UEFA und den Rechteinhabern Sky und DAZN bekannt.

„Wir drücken Bayern und Leipzig die Daumen für das Finalturnier und freuen uns, wenn wir unseren Zuschauern hochklassigen Live-Fußball anbieten können. Ein deutsch-deutsches Finale wie 2013 wäre großartig", sagte Sportchef Thomas Fuhrmann in einer Mitteilung des ZDF. Ohne deutsche Beteiligung wird das ZDF das Spiel nicht übertragen.

18.35 Uhr: Der FC Barcelona hat am Mittwoch mitgeteilt, dass aus einer Gruppe von neun Spielern ein Akteur positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Spieler soll aber keinen Kontakt zum Champions-League-Team haben. Er habe keine Symptome und sei bei guter Gesundheit. Er steht unter Quarantäne. Unter den neun am Dienstag getesteten Spielern waren Rafinha, Carles Aleñá, Pedri, Trincao, Oriol Roisell, Matheus Fernandes, Moussa Wague sowie die beiden Ex-Schalker Juan Miranda und Jean-Clair Todibo.

18.35 Uhr: Es geht um den Einzug in das Champions League-Halbfinale. Können die Bayern auf dem Weg zum Triple Barca und Messi ausschalten?

Mittwoch, 11. August, 18.18 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.