FC Bayern: Riesen-Eklat im „Doppelpass“! Uli Hoeneß platzt unangemeldet in die Sendung – und schäumt vor Wut

München. Der FC Bayern hat am Samstagabend mit einem 4:0-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund eine gewaltige Duftmarke gesetzt. Nach der Entlassung von Trainer Nico Kovac war das aber auch bitter nötig.

Davor gab der Rekordmeister auf und neben dem Platz keine allzu gute Figur ab. So geriet unter anderem die Trainersuche beim FC Bayern in die Kritik. Im „Doppelpass“ bei Sport1 am Sonntagmorgen wurde dabei auch die Rolle von Sportdirektor Hasan Salihamidzic heiß diskutiert.

Das gefiel Uli Hoeneß offenbar so gar nicht. Der scheidende Bayern-Präsident schnappte sich zum Hörer und ließ sich live in die Talkrunde zuschalten.

FC Bayern: Uli Honeß schimpft im „Doppelpass“ – „Unverschämt“

Zuvor hatte Moderator Thomas Helmer mit seinen Gästen ausführlich über die Bayern-Gala gegen den BVB gesprochen. Für Uli Hoeneß' Geschmack wurde dabei die Rolle von „Brazzo“ nicht ausreichend in den Vordergrund gerückt.

„Es ist unverschämt, wie über ihn gesprochen wurde, als gäbe es ihn gar nicht. Mit ihm werden wir beim FC Bayern noch viel Spaß haben", polterte der 67-Jährige.

Uli Hoeneß miesfiel die Diskussion im „Doppelpass". Foto: imago images / Team 2

Hoeneß kritisiert scharf: „Despektierlich“

Uli Hoeneß ist der Meinung, dass sein Sportdirektor „in der öffentlichen Meinung viel zu schlecht weg“ komme.

Dabei habe der in diesem Jahr einen guten Job gemacht, so die Bayern-Legende: „Ich darf daran erinnern, dass die Transfers von Pavard, Hernández und nicht zuletzt Davies allein auf seinem Mist gewachsen sind, und wir sind glücklich, dass wir mit diesen drei Spielern schon sensationelle Transfers gemacht haben.“

Über die Rolle von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern wird viel diskutiert. (Symbolbild) Foto: imago images / ActionPictures

Er verstehe daher nicht, „dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidzic hier äußern“, begründet Uli Hoeneß seine Beschwerde im „Doppelpass“.

Für Uli Hoeneß war der fulminante Sieg des FC Bayern München über den BVB das letzte Spiel als Bayern-Präsident. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag wird sich das Urgestein offiziell verabschieden.