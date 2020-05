Ex-Bundesliga-Star vor Gericht: Um DIESEN Streit geht es!

Josip Drmic wurde einst an den HSV ausgeliehen.

Für den 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach ging Josip Drmic in der Bundesliga auf Torejagd.

Inzwischen kickt der Schweizer Nationalspieler in der Premier League. Doch diese Woche wartet erstmal ein Zivilverfahren auf den ehemaligen Bundesliga-Stürmer.

Ex-Bundesliga-Star: Zivilverfahren gegen Schweizer Nationalspieler

Am Freitag findet das Verfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht statt.

Es geht dabei um den ablösefreien Wechsel Drmics von Borussia Mönchengladbach zu Norwich City im vergangenen Sommer. Kläger ist der Spielerberater Sören Seidel (Ex-Profi bei Werder Bremen und Hannover 96). Er sieht sich um eine Provisionszahlung des Ex-Bundesliga-Stars gebracht.

In der Klage heißt es: „Der Kläger, ein Berater, verlangt von dem beklagten Schweizer National-Fußballspieler, ehemals Fußballspieler bei Borussia Mönchengladbach, die Zahlung einer Provision in Höhe von 615.000 Euro.“

------------------

Das ist die Karriere von Josip Drmic:

2001 - 2013: FC Zürich

2013 - 2014: 1. FC Nürnberg

2014 - 2015: Bayer Leverkusen

2015 - 2019: Borussia Mönchengladbach

2016: Leihe Hamburger SV

seit 2019: Norwich City

------------------

Weder Drmic noch Seidel werden jedoch am Freitag beim Verfahren vor Ort sein. Dr. Elisabeth Stöve, Sprecherin des Landgericht Düsseldorf, erklärte auf DER WESTEN-Nachfrage: „Die beiden Parteien werden von ihren Anwälten vertreten.“

Beide Seiten hatten im Vorfeld sich nicht weiter zum Streit äußern wollen. „Dazu möchte ich mich nicht äußern“, sagte der Bremer Agent gegenüber „Sport1“.

Josip Drmic im Dress von Norwich City. Foto: imago images / Focus Images

Und auch bei Drmics neuer Agentur SportsTotal, die auch Toni Kroos oder Marco Reus zu ihren Klinten zählt, gab es keinen Kommentar, man zeigte sich jedoch überrascht von der Klage.

Drmic traf 31-mal in der Bundesliga

Josip Drmic bestritt in der Bundesliga 107 Spiele und schoss dabei 31 Tore. Für Norwich City traf der Angreifer in der aktuellen Saison in 16 Pflichtspielen dreimal. (ms)