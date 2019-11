Düsseldorf – Köln im Live-Ticker: Fortuna ringt müden FC nieder

Düsseldorf. Am Sonntagnachmittag steigt in der Bundesliga das brisante Rheinderby Düsseldorf – Köln.

Die beiden Städte Düsseldorf und Köln verbindet seit jeher eine hitzige Rivalität. Daher stuft die Polizei die Partie als Hochrisikospiel ein und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Düsseldorf – Köln im Live-Ticker

Fußball wird übrigens auch noch gespielt. Beide Teams brauchen im Kampf gegen den Abstieg dringend drei Punkte.

Alle Infos zum Spiel Düsseldorf – Köln im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Düsseldorf – Köln 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Hennings (FE/38.), 2:0 Thommy (61.)

------------------

Aufstellungen:

Düsseldorf: Steffen – Gießelmann, Adams, Ayhan, Zimmer – Bodzek, Morales – Thommy, Fink, Zimmermann – Hennings

Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Kattebrach – Schindler, Skhiri, Schaub, Hector, Drexler – Terodde

------------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 03.11.2019, 15.30 Uhr

Ort: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Schiedsrichter: Sven Jablonski

------------------

90.+3 Minute: Schluss! Fortuna gewinnt 2:0 gegen Köln.

86. Minute: Köln fehlen im Vorwärtsgang nach wie vor die zündenden Ideen. Es sieht beim besten Willen nicht danach aus, dass die Gäste hier noch mal rankommen.

79. Minute: Ab in die Schlussphase! Wenn der FC hier noch was Zählbares mitnehmen will, müssen die Kölner schnellstmöglich den Anschlusstreffer erzielen.

61. Minute: Tor für Düsseldorf!

Nach einem Befreiungsschlag von Ayhan läuft Thommy seinem Gegenspieler davon und hämmert den Ball zum 2:0 ins Netz.

51. Minute: Schindler zieht mit dem Ball in den Fortuna-Strafraum, und Gießelmann schubst den Kölner um. Schiri Jablonski lässt weiterlaufen. Strittige Entscheidung! Vom VAR gibt es keine Intervention.

46. Minute: Weiter geht's.

45.+2 Minute: Pause! Fortuna Düsseldorf führt gegen den 1. FC Köln mit 1:0. Aber hier ist noch längst nichts entschieden.

42. Minute: Gelingt dem FC vor der Pause noch der Ausgleich? Es sieht derzeit nicht danach aus. Die Kölner haben bisher große Probleme.

38. Minute: Tor für Düsseldorf!

Czichos zieht Morales im Kölner Strafraum die Beine weg. Den berechtigten Elfmeter verwandelt Hennings.

35. Minute: Speziell Hennings und Terodde mischen bei Rudelbildungen immer ganz vorne mit. Ob am Spielende hier immer noch 22 Spieler auf dem Rasen stehen?

30. Minute: Es ist zwar kein hochklassiges Spiel, aber ein sehr packendes. Wir sahen schon die eine oder andere Rudelbildung. Hier ist mächtig Feuer drin.

25. Minute: Riesenchance für Düsseldorf!

Nach einer Freistoß-Hereingabe von Thommy bringt Ayhan den Ball mit dem Kopf vors Tor, wo Hennings die Kugel ebenfalls mit dem Kopf an den Pfosten setzt.

22. Minute: Wir sehen hier wie erwartet wenig fußballerische Feinkost. Viel Kampf, viel Krampf und lautstarker Support von den Rängen prägen das Bild der Anfangsphase.

16. Minute: Hier steht Derby drauf, und hier steckt Derby drin. Beide Teams gehen bissig in die Zweikämpfe.

11. Minute: Erste Chance im Spiel! Hector flankt von seiner linken Seite ins Zentrum, wo Terodde frei zum Kopfball kommt und die Kugel knapp neben den linken Pfosten setzt.

7. Minute: Erster Schockmoment beim FC! Katterbach hat sich in einem Zweikampf verletzt und muss durch Höger ersetzt werden.

1. Minute: Anpfiff!

15.28 Uhr: Die Teams laufen ein. Let's go.

15.22 Uhr: Gestern Abend gab es in der Bundesliga bereits ein großes Derby. In Berlin trafen Union und Hertha aufeinander (1:0). In dem Berliner Derby kam es zu heftigen Pyro-Aktionen, die eine Spielunterbrechung provozierten. Sehen wir gleich ähnliche Szenen?

15.14 Uhr: Die Fortuna-Fans bereiten schon eine Choreo vor, die sich offenbar über die gesamte Fan-Tribüne ziehen wird. Wir dürfen gespannt sein.

15.00 Uhr: Die Spieler laufen sich auf dem Rasen warm. In einer halben Stunde geht es endlich los. Düsseldorf oder Köln - wer wird das Rheinderby gewinnen? Gleich wissen wir mehr.

14.53 Uhr: Von den vergangenen 13 Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln entschieden die 95er nur eines für sich. Das bisher letzte Aufeinandertreffen der beiden Clubs gab's in der Zweitliga-Saison 2013/14. Damals gewann der FC in Düsseldorf mit 3:2. Die Kölner Torschützen waren Anthony Ujah (2) und Patrick Helmes. Die Älteren erinnern sich.

14.48 Uhr: Die Kölner Ultras rollen im Gästeblock bereits ein riesiges Banner aus. Die Aufschrift: "Fight Club seit 1948". Ein Vorbote für Ereignisse in der dritten Halbzeit?

14.31 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Funkel schickt eine Viererkette auf den Platz, beim FC beginnt Terodde im Sturm.

14.16 Uhr: Beide Teams mussten unter der Woche im DFB-Pokal ran. Während Düsseldorf 2:1 gegen Erzgebirge Aue gewann, verlor Köln überraschend 2:3 beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken.

13.59 Uhr: Noch eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff! In Düsseldorf kam es bereits zu ersten Problemen mit Kölner Fans. Rund 300 FC-Anhänger entschieden sich entgegen der zuvor abgesprochenen Reisepläne spontan, am S-Bahnhof in Bilk auszusteigen, berichtet der „Express“. Die Polizei setzte die Kölner sofort fest. Die FC-Fans mussten von dort aus mit Bussen zum Stadion fahren.

12.41 Uhr: Die erste hässliche Fan-Aktion gab es bereits in der Nacht zu Samstag. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte drei Ziegenköpfe ins Innere des Kölner Stadions geworfen. Gut möglich, dass Düsseldorfer Fans mit der Aktion vor dem Derby provozieren wollten. Schließlich ist der Geißbock das Maskottchen des 1. FC Köln.

10.54 Uhr: Wird es heute zu hässlichen Szenen abseits des Stadions kommen? Die Polizei befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte und wird mit einem großen Aufgebot vor Ort sein. In sozialen Netzwerken und auf Plakaten hatten die beiden Fanlager sich vor dem Derby bereits angestachelt.

8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Derby.