„Doppelpass“ (Sport1): Coronavirus! Uli Hoeneß mit klaren Worten – „Alles Kokolores“

Das Coronavirus hat die Bundesliga lahm gelegt, im „Doppelpass“ bei Sport1 diskutierte die Expertenrunde über die Auswirkungen auf den Fußball. Auch Uli Hoeneß und Rudi Völler wurden live in die Sendung geschaltet.

Der Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß und der Leverkusen-Chef Rudi Völler machten im „Doppelpass“ bei Sport1 deutliche Ansagen zum Thema Coronavirus.

„Doppelpass“ (Sport1): Uli Hoeneß mit flammender Rede zum Thema Coronavirus

Wie geht es mit der Bundesliga weiter? Wie können die Wettbewerbe noch beendet werden? Die Fortsetzung der Saison steht aktuell noch in den Sternen. Durch die Unterbrechung der nationalen Ligen wirbelt die Spielpläne durcheinander.

Für Uli Hoeneß spielt die Bundesliga zur jetzigen Zeit keine Rolle. Alle Diskussionen über eine mögliche Fortsetzung sind für ihn irrelevant. „Das ist doch alles Kokolores“, sagte die Bayern-Legende.

Uli Hoeneß interessiert momentan nur die Gesundheit der Gesellschaft. Foto: imago images/Sven Simon

Priorität habe aktuell das Problem mit dem Coronavirus zu lösen. Der Fußball spiele dabei keine Rolle. Zuerst müsse man die Pandemie in den Griff bekommen. „Wir müssen schauen, dass die Gesellschaft wieder auf die Beine kommt“, so Hoeneß.

„Ich kann doch nicht einen Plan in der Schublade haben, wenn ich nicht weiß, wann ich wieder spielen kann“, sagte er. Er sei davon überzeugt, dass die Liga in dem Fall innerhalb einer Woche den Spielbetrieb wiederaufzunehmen.

„Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die EM zu spielen!“

„Wir müssen jetzt einfach mal entschleunigen. Für diese Situation gibt es kein Handbuch. Ich halte es für ganz wichtig, dass jeder von uns in seinem privaten Umfeld dafür sorgt, dass es keine Ansteckungsgefahr gibt - erst danach kann man wieder an Fußball denken“, so Hoeneß.

Und weiter: „Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die EM zu spielen! Wir müssen endlich mal der Realität ins Auge schauen, und die Realität heißt: Wir müssen alles auf Null fahren! Vielleicht müssen wir im Oktober noch warten mit Fußball, das weiß doch kein Mensch.“

Rudi Völler setzt klare Prioritäten

Für Rudi Völler ist zum jetzigen Zeitpunkt klar. „Das Wichtigste für den Fußball ist die nationale Liga. Der Rest steht ganz hinten an“, sagte Völler. Auch wenn Bayer Leverkusen in der Europa League auf dem Weg ins Viertelfinale ist, hat die Bundesliga Priorität.

Könnte Völler eine Entscheidung treffen, würden zuerst die internationalen Wettbewerbe abgesagt. Viel wichtiger sei es, die Bundesliga zu Ende zu spielen. „Ich weiß, dass viele in der Liga das ähnlichen sehen“, so der Bayer-Boss.

„Gesundheit ist das Allerwichtigste“

Natürlich sei die Gesundheit das Allerwichtigste, aber trotzdem versuche er Optimismus zu verbreiten. „Es muss ja irgendwie weitergehen“, sagte Völler.

Von Sport1-Experte Marcel Reif bekommt Völler für diese Aussage Unterstützung. Für Reif geht die Prioritätsliste so: 1. Bundesliga, 2. Europa und Champions League, 3. Europameisterschaft.

Rudi Völler hat eine klare Meinung. Foto: imago images/Eibner

Wie es letztendlich weiter geht und ob die Bundesliga im April den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann, ist zum jetzigen Zeit noch völlig unklar. Am Montag tagt zunächst einmal die DFL und am Dienstag die UEFA. (fs)