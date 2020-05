„Doppelpass“ (Sport 1): Experte schonungslos offen über Schalke: „Die Torhüter sind verbrannt“

Am Sonntagmorgen diskutierten die Experten im Sport 1 „Doppelpass“ wieder jede Woche über die Geschehnisse in der Bundesliga.

Hauptthema war mal wieder die Krise des FC Schalke 04. „Doppelpass“-Experte Mario Basler hat eine schockierende Prognose für S04 getroffen.

„Doppelpass“ (Sport 1): Basler schonungslos offen – „Schalke braucht einen neun Torhüter“

Elf Spiele in Folge ist der FC Schalke 04 sieglos. Die Horror-Rückrunde hat die Euphorie aus der Vorrunde verstummen lassen. Die Experten im Doppelpass sind sich einig: In der Hinrunde war Schalke besser als der Verein es eigentlich ist, aber aktuell ist Mannschaft schlechter als sie wirklich ist. „Die Wahrheit liegt in der Mitte“, sagt Experte Marcel Reif.

Ein Grund für das Scheitern des FC Schalke 04 ist auch die andauernde Torhüter-Diskussion. Mit der Verkündung des Wechsels von Alexander Nübel zum FC Bayern München ging es stetig bergab. Wagner wechselte schon mehrfach den Keeper, weil Nübel und Schubert patzten.

Gegen Werder Bremen stellte er nun wieder Nübel in den Kasten, obwohl er Schubert im März noch eine Einsatzgarantie bis zum Saisonende gegeben hatte. (Hier mehr >>>)

Mario Basler sprach schonungslos offen über den FC Schalke. Foto: imago images/Rainer Unkel

„Die Torhüter sind mehr oder weniger verbrannt“

Sport 1-Experte Mario Basler urteilte schonungslos offen über die Situation: „Die Torhüter sind mehr oder weniger verbrannt.“ Beide Keeper seien völlig verunsichert und würden kein Rückhalt mehr sein.

Für Markus Schubert hatte er zudem eine erschreckende Prognose. „In der neuen Saison wird man sich auf der Torhüterposition umgucken müssen“, so Basler. Er glaube nicht, dass Schubert in der nächsten Spielzeit bei Schalke im Tor steht.

„Sie haben Champions-League-Etat und spielen wie ein Zweitligist“

Auch Ralph Durry, Fußball-Chef des Sport-Informations-Dienst, schließt sich Baslers Meinung an. „Die werden einen neuen Torhüter holen müssen“, so der Experte. Er glaubt, dass Schubert einen Schaden genommen habe, der sich so schnell nicht reparieren lasse.

Aber nicht nur die Torhüter bekamen ihr Fett weg. Baslers erschütternde Analyse brachte folgendes Ergebnis: „Sie haben Champions-League-Etat und spielen wie ein Zweitligist.“