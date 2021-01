Doppelpass (Sport 1): Experte attackiert BVB-Stars – „Seid ihr eigentlich ballaballa?“

Wie schlägt sich Borussia Dortmund am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg? Nach sechs Gegentoren aus den vergangenen zwei Partien muss sich der BVB deutlich steigern.

Im Doppelpass bei „Sport1“ erklärte Reiner Calmund zuletzt aufgebracht, woran es beim BVB immer wieder scheitert – und attackierte die Dortmunder Stars.

Doppelpass (Sport1): Calmund attackiert BVB-Stars

In den vergangenen Wochen wurde bei Borussia Dortmund viel über die Verteidigung von Standard-Situation disktutiert. Viel zu fahrlässig und inkonsequent verhalte sich die Hintermannschaft etwa bei Ecken, so der Tenor der lautstarken Fan- und Expertenkritik.

Reiner Calmund sieht das genauso. Seine Kritik am BVB geht aber noch weiter. Das Verhalten der BVB-Stars ist für „Calli“ nur ein Anzeichen für ein grundsätzliches Problem in der Mannschaft von Trainer Edin Terzic. „Der gesamten Mannschaft fehlt diese Einstellung - die ganze Rückwärtsbewegung und die Einstellung, richtig ernsthaft defensiv zu arbeiten - von vorne bis hinten“, sagte Calmund zuletzt im Doppelpass.

Reiner Calmund ging die Stars von Borussia Dortmund im Doppelpass scharf an.

Für dieses Verhalten des Teams mussten sich nach den Pleiten in der Bundesliga vor allem Führungsspieler wie Mats Hummels erklären. Das sei zwar richtig, das grundlegende Problem betreffe aber alle Spieler, die gesamte Team-Philosophie, so Calmund. In entscheidenden Situation sei der BVB im Gesamten zu harmlos in der Verteidigung.

Szenen wie der Leverkusen-Konter, der zum 2:1-Siegtreffer für die Werkself vor anderthalb Wochen geführt hatte, machen Calmund fassungslos. „Da spielen die drei gegen zwei. Da musst du sagen: Hömma, seid ihr nicht ganz dicht im Oberstübchen?“ Gegen Gladbach setzte es nach besagtem Duell gleich die nächste Pleite.

Beim Heimspiel gegen Augsburg will und muss es nun besser laufen. „Bei denen muss der Wecker klingeln. Da musst du doch sagen: Seid ihr eigentlich ballaballa?“, so Calmund aufgebracht in der „Sport1“-Talkrunde. Ab 15.30 Uhr wollen die Borussen am Samstag zeigen, dass sie wach sind und endlich wieder einen Sieg einfahren. (the)