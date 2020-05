„Doppelpass“ (Sport 1): Experte schockt mit erschütternder Prognose – „Das Ende des Profifußballs!“

Im „Doppelpass“ bei Sport 1 diskutierten Moderator Thomas Helmer und seine prominenten Gäste die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga.

Klartext zum Bundesliga-Restart hat im „Doppelpass“ ein Fußball-Insider gesprochen. Spielerberater Volker Struth schockt mit einer erschütternden Prognose.

„Doppelpass“ (Sport 1): Geisterspiele sind die einzige Lösung

Am 16. Mai wird die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Neue Corona-Fälle wie beim Zweitligisten Dynamo Dresden lassen viele an dem Hygienekonzept und der Fortsetzung der Liga zweifeln.

Doch für Spielerberater Volker Struth ist eine Restart der Bundesliga unabdingbar. Er offenbart schlimme Folgen. Im Doppelpass sagt er: „Sollten die Geisterspiele nicht stattfinden, dann wird auch nicht im September und Oktober eine neue Saison anfangen.“

Er ist der Überzeugung, dass die Bundesliga dann erst wieder spielen kann, wenn es einen Impfstoff gibt. Und das kann durchaus noch mehrere Monate, wenn ich sogar über ein Jahr dauern. Deswegen sagt er: „Das ist für mich das Ende des Profifußballs.“

Volker Struth ist Geschäftsführer der Beraterfirma SportsTotal. Foto: imago images/Eduard Bopp

Bundesliga muss als Wirtschaftsunternehmen überleben

Er glaubt daran, dass sich gerade der Transfermarkt in der nächsten Zeit erst einmal verändert. „Sollten die Geisterspiele stattfinden, wird es in den nächsten 3-4 Transferperioden einen beruhigten Markt geben. Da wird nicht viel passieren“, so Struth.

Die Talkrunde um Sport1-Chef Olaf Schröder, Trainer Markus Weinzierl, BILD-Sportchef Matthias Brügelmann, Benjamin Kuhlhoff von Onefootball, Sport1-Experte Stefan Effenberg und SPD-Politiker Kevin Kühnert waren sich alle fast einig. Die Bundesliga muss als großes Wirtschaftsunternehmen gesehen werden und deshalb ist eine Fortsetzung wichtig.