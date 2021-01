DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: Schalke und BVB drohen dicke Fragezeichen – ärgert RWE den nächsten Großen?

Auf wen treffen Borussia Dortmund und Schalke 04 im Achtelfinale des DFB-Pokals? Und kann Überraschungsteam Rot-Weiß Essen den nächsten Großen ärgern?

Die DFB-Pokal Auslosung steht an. Und sie verspricht attraktive Paarungen und zwei Fragezeichen.

DFB-Pokal Auslosung: Zwei Fragezeichen bei Auslosung

Denn die Partien zwischen Holstein Kiel und Bayern München (13.1.) sowie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (12.1.) stehen noch aus.

Alle Informationen zur DFB-Pokal Auslosung bekommst du hier in unserem Live-Ticker!

---------------------------

Die Termine:

Achtelfinale: 2./3. Februar

Viertelfinale: 2./3. März

Halbfinale: 1./2. Mai (vorbehaltlich letzter Abstimmungsgespräche)

Finale: 13. Mai

---------------------------

Die Teams im Lostopf:

Bundesliga:

FC Schalke 04

1. FC Köln

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

Werder Bremen

2. Bundesliga:

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07

Jahn Regensburg

VfL Bochum

Regionalliga:

Rot-Weiss Essen

Noch offen:

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt (12.01.)

Holstein Kiel - Bayern München (13.01.)

---------------------------

Samstag, 2. Januar, 16 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker der DFB-Pokal-Auslosung. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr überträgt die ARD die Auslosung. Wegen Corona wird sie nicht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, sondern im Studio in Köln stattfinden. Die Lose zieht Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.