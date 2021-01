DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: Schalke gegen Wolfsburg, BVB vs. Paderborn – RWE mit Bundesliga-Fragezeichen

Auf wen treffen Borussia Dortmund und Schalke 04 im Achtelfinale des DFB-Pokals? Und kann Überraschungsteam Rot-Weiß Essen den nächsten Großen ärgern?

Die DFB-Pokal Auslosung steht an. Und sie verspricht attraktive Paarungen und zwei Fragezeichen.

DFB-Pokal Auslosung: Zwei Fragezeichen bei Auslosung

Denn die Partien zwischen Holstein Kiel und Bayern München (13.1.) sowie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (12.1.) stehen noch aus.

Alle Informationen zur DFB-Pokal Auslosung bekommst du hier in unserem Live-Ticker!

17.52 Uhr: Borussia Dortmund erwartet den SC Paderborn.

17.51 Uhr: RB Leipzig erwartet den VfL Bochum.

17.51 Uhr: Grünes Duell! Werder Bremen gegen Greuther Fürth.

17.50 Uhr: Der VfB Stuttgart hat Heimrecht gegen Borussia Mönchengladbach.

17.49 Uhr: Jahn Regensburg erwartet den 1. FC Köln.

17.48 Uhr: Der Sieger aus dem Spiel Bayern gegen Kiel trifft auf den SV Darmstadt 98.

17.47 Uhr: Weiter geht es mit dem VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben es mit Schalke 04 zu tun.

17.45 Uhr: Und es geht gleich mit Rot-Weiß Essen los. Wer wird der Gegner? Es ist der Sieger aus Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt. „Nicht das Wunschlos, wir nehmen es hin wie es gekommen ist“, so Neidhardt. Er würde dann aber doch die Adler bevorzugen.

17.45 Uhr: Weiter geht es mit der Auslosung der Männer. Dr. Jörg Englisch erklärt nochmal, dass RW Essen auf jeden Fall Heimrecht haben wird. Coach Christian Neidhardt würde sich Schalke 04 wünschen. Das wäre wohl ein Duell, auf das das ganze Ruhrgebiet hinfiebern würde.

17.40 Uhr: Das Viertelfinale der Frauen wird am 20. und 21. März 2021 ausgetragen, die beiden Halbfinalspiele am Ostersonntag, 4. April 2021. Das DFB-Pokalfinale der Frauen steigt am 29. Mai 2021 in Köln.

17.38 Uhr: Damit ist klar: Hoffenheim bekommt es mit dem Sieger aus dem Duell Bayern München gegen Walddörfer SV zu tun.

17.37 Uhr: Der VfL Wolfsburg trifft auf den Sieger zwischen Bremen und Meppen.

17.37 Uhr: Zweitligist SG 99 Andernach empfängt zuhause Eintracht Frankfurt.

17.35 Uhr: Los geht es mit den Frauen. Hier steht das Viertelfinale an. In der ersten Partie hat es der SC Freiburg mit dem Sieger aus Turbine Potsdam und Sand zu tun.

17.30 Uhr: Es ist angerichtet. Olympiasieger Sven Hannawald ist die Losfee des Tages. Kann der Skispringer nach dem verpatzten Vierschanzentournee-Tag aus deutscher Sicht als Losfee glänzen?

17.10 Uhr: Überraschungsteam in dieser Saison ist Regionalligist Rot-Weiß Essen. Der Traditionsverein kegelte bereits Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf raus. Folgt jetzt Nummer drei?

Sonntag, 3. Januar, 17 Uhr: Ein Blick in den Lostopf: Neun Bundesligisten (inklusive dem Sieger des Duells Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt) sind sicher dabei, mit Bayern München (spielt noch gegen Holstein Kiel) könnte ein zehnter dazu kommen.

Samstag, 2. Januar, 16 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker der DFB-Pokal-Auslosung. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr überträgt die ARD die Auslosung. Wegen Corona wird sie nicht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, sondern im Studio in Köln stattfinden. Die Lose zieht Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.

Die Termine:

Achtelfinale: 2./3. Februar

Viertelfinale: 2./3. März

Halbfinale: 1./2. Mai (vorbehaltlich letzter Abstimmungsgespräche)

Finale: 13. Mai

Die Teams im Lostopf:

Bundesliga:

FC Schalke 04

1. FC Köln

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

Werder Bremen

2. Bundesliga:

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07

Jahn Regensburg

VfL Bochum

Regionalliga:

Rot-Weiss Essen

Noch offen:

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt (12.01.)

Holstein Kiel - Bayern München (13.01.)

