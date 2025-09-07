Deutschland – Nordirland im Live-Ticker: Peinlich-Pleite hat Folgen! Nagelsmann zieht Konsequenzen

Das hat gesessen – nach dem 0:2 in der Slowakei werden rund um das DFB-Team immer unangenehmere Fragen gestellt. Nun hilft nur eins, um die Wogen zu glätten: Ein überzeugender Sieg bei Deutschland – Nordirland.

Auch Julian Nagelsmann ist angezählt, vergriff sich taktisch und experimentierte viel zu viel herum. Seine Bilanz als Bundestrainer ist nicht gut und sollte bei Deutschland – Nordirland nun dringend aufpoliert werden. Gelingt das?

Deutschland – Nordirland im Live-Ticker: DFB-Team unter Druck

Kehrtwende? Wackelsieg? Oder gar eine weitere Blamage? Wir begleiten für dich Deutschland – Nordirland im Live-Ticker. Bei uns verpasst du kein Tor, kein Highlight und wirst bis zum Anpfiff mit allen wichtigen Infos versorgt.

Deutschland – Nordirland -:- (-:-)

Tore:

15.55 Uhr: Je näher der Anpfiff rückt, desto mehr sickert durch: Der Bundestrainer wird heute radikal umbauen. Berichten zufolge fliegen Serge Gnabry, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und Nnamdi Collins aus der Startelf. Dadurch dürfen sich Robert Andrich, Waldemar Anton, Paul Nebel, Karim Adeyemi und Jamie Leweling Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen.

14.29 Uhr: Schon kurz nach dem Slowakei-Fiasko hatte Julian Nagelsmann Konsequenzen angedeutet. So mancher Lustlos-Kicker von Bratislava muss um seinen Einsatz fürchten. Hier mehr dazu.

12.31 Uhr: Das Spiel steigt heute Abend um 20.45 Uhr in Köln-Müngersdorf. Es wird natürlich auch wieder im Free-TV und Livestreams übertragen. Alle Infos, wo du das Duell live sehen kannst, bekommst du hier >>

11.20 Uhr: Die Peinlich-Pleite in Bratislava wirkt nach. Es werden viele Fragen gestellt – an das Team über seinen Auftritt, aber auch an den Bundestrainer für seine fragwürdigen Entscheidungen. Vor dem Spiel heute Abend ist auf jeden Fall Druck auf dem Kessel.

Sonntag, 10.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Länderspiel Deutschland – Nordirland. Hier verpasst du nichts von der Partie.