Coronavirus: Söder schließt Bundesliga-Fortsetzung aus, wenn DAS passiert

Nachdem er der Bundesliga, die auf Grund des Coronavirus aktuell pausieren muss, eine Wiederaufnahme ab dem 9. Mai in Aussicht gestellt hatte, ruderte Bayerns Ministerpräsident mit seiner Aussage nun zurück.

Die Lage durch das Coranavirus ist weiter unsicher. Daher werde es einen „Blankoscheck nach dem Motto, egal was passiert, es findet statt“ für die Vereine nicht geben, sagte Söder den ARD-„Tagesthemen“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Bundesliga nur in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut fortsetzen. Foto: imago images/Metodi Popow

Coronavirus: Bundesliga wird nur fortgesetzt, wenn das Robert-Koch-Institut zustimmt

Eine Wiederaufnahme der Bundesliga werde es demnach laut Söder nur geben, wenn das Robert-Koch-Institut „sein grünes Licht“ dafür gibt. Sollte dies nicht geschehen, könne die Bundesliga nicht fortgeführt werden.

Bayerns Ministerpräsident verwies nochmal auf die nötigen Maßnahmen, ohne die ein Neustart nicht denkbar ist. „Es müssen klare Geisterspiele sein, der Personenkreis muss klar kontrollierbar sein. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass vor den Stadien nichts stattfindet“, so Söder.

Ob das RKI seine Zustimmung bis zum 9. Mai geben wird, ist bisher unklar. Zuletzt hatte sich der Vizepräsident des Instituts Lars Schaade gegen die regelmäßig geplanten Coronatests für Spieler und Betreuer ausgesprochen. Dies sei laut Schaade eine Investition, welche nicht begründbar sei.

Sollte es doch zu einer Fortsetzung kommen, so stünde das Konzept der DFL „natürlich unter Bewährung“, sagte Söder. Die Entscheidungen müssten von Spieltag von Spieltag neu getroffen werden. Am Donnerstag will die DFL in einer Vollversammlung die Vereine über die Maßnahmen und ihr Konzept informieren. (mh)