Coronavirus-Fälle in Dresden: DFL-Boss Seifert spricht Klartext – „Kein Grund..."

Nach den zwei neuen bestätigten Coronavirus-Infektionen im Team von Zweitligist Dynamo Dresden und der darauffolgenden Quarantäne der gesamten Mannschaft geriet die Fortsetzung der 2. Bundesliga arg ins Wanken.

Jetzt bezieht DFL-Boss Christian Seifert Stellung zum weiteren Vorgehen des Verbands.

Coronavirus bei Dynamo Dresden: DFL spricht Klartext

Trotz der neuen Fälle sei das Ziel der DFL weiterhin die reguläre Beendigung der Saison, wie Geschäftsführer Seifert im „ZDF“ betonte. „Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne.“ Die Quarantäne für Dynamo sei im Moment kein Grund, die Fortführung der 2. Liga infrage zu stellen.

Beim Tabellenschlusslicht der Liga waren in der dritten Testreihe zwei Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt ordnete infolgedessen eine umfassende zweiwöchige Quarantäne für das gesamte Team an, welche den improvisierten Spielplan erneut durcheinanderwirbelt.

Das sei jedoch kein Rückschlag für die Organisatoren der Liga. „Es war völlig klar, dass das passieren konnte“, sagte Seifert. Darüber, was passieren könnte, wenn weitere Teams in Quarantäne geschickt würden, wollte der 51-Jährige nicht spekulieren.

„Wir werden zu Beginn der kommenden Woche das weitere Vorgehen mit Blick auf die Ansetzungen des Klubs festlegen“, hatte die DFL bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Corona-Fälle verlauten lassen. Eigentlich hätte Dynamo am nächsten Sonntag gegen Hannover 96 spielen sollen.

----------

Bundesliga-Top-News:

Mega-Talent spricht über BVB-Interesse – „Interessiert mich nicht allzu sehr“

FC Schalke 04: Bittere Derby-Ausfälle – diese Leistungsträger fehlen

----------

Neben der DFL reagiert auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gelassen auf die Maßnahme in Dresden. „Wir mussten damit rechnen, dass die Rest-Saison nicht störungsfrei bleibt“, so Watzke, der auch etwas Positives in der Situation erkennen kann. „Die Tests und die Ergebnisse sind auch ein Zeichen für unsere Transparenz.“ (the)