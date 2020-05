Coronavirus: Bundesliga bei YouTube? Dieser Bericht lässt Fans aufhorchen

Bundesliga bei YouTube? Weil das Szenario in England gerade heiß diskutiert wird, fragten viele Fans sich, ob es auch in Deutschland möglich sei.

Das Coronavirus hat die Bundesliga ins Chaos gestürzt. Schon bald soll der Ball wieder rollen. Wird es dann auch Übertragungen bei YouTube geben?

Fakt ist: Die Politik diskutiert gerade mit dem Rechte-Inhaber Sky über Möglichkeiten einer Ausstrahlung der Bundesligaspiele im Free-TV. Dadurch soll vermieden werden, dass Fans sich zum Rudelgucken verabreden. Denn ein kostenpflichtiges Sky-Abo hat längst nicht jeder.

Bundesliga im Free-TV?

Ein Szenario, das im Zusammenhang dieser Debatte immer wieder diskutiert wird, ist die Ausstrahlung der Bundesliga-Konferenz auf dem frei empfangbaren Sender „Sky Sport News HD“. Zudem ist es nicht ausgeschlossen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich mit Sky auf Kooperationen einigen.

In England gibt es derweil ganz andere Überlegungen. Sollte die Saison in der Premier League demnächst fortgesetzt werden, werden einige Spiele wohl bei YouTube übertragen. Wie die Tageszeitung „The Sun“ berichtet, gilt dieses Szenario in der Liga derzeit als sehr wahrscheinlich.

Hintergrund: Die beiden großen Rechte-Inhaber bei den Übertragungen der Premier League sind Sky und BT Sports. Beide Sender werden wohl einige Spiele im Free-TV anbieten. Allerdings sind Sky und BT Sports in Großbritannien nicht über Antenne empfangbar. Fußballfans, die ihr TV-Programm nur über Antenne empfangen, würden leer ausgehen. Daher sollen einige Spiele zusätzlich bei YouTube angeboten werden.

Bundesliga bei YouTube?

Bei Bundesliga-Fans kam prompt die Frage auf, ob das YouTube-Modell auch für den deutschen Fußball denkbar wäre. Wohl kaum! Sollte Sky einer Übertragung im Free-TV zustimmen, wären in Deutschland alle Menschen versorgt. Denn „Sky Sport News HD“ sowie ARD oder ZDF bieten ihr Programm auch stets als Livestream im Internet an.

Ob und wann es in der Bundesliga weitergeht, entscheidet sich vermutlich am 6. Mai, wenn die Länderchefs sich mit der Regierung beraten. (dhe)