Coronavirus: Bundesliga soll fortgesetzt werden – warum Fans sich nicht zu früh freuen sollten

Zwingt das Coronavirus die Bundesliga endgültig in die Knie? Vieles deutet darauf hin, dass die Saison ab dem 15. Mai fortgesetzt wird. Noch mehr deutet darauf hin, dass die Spielzeit nur wenig später abgebrochen werden muss. Ein Kommentar.

Nach fast zwei Monaten Zwangspause wegen des Coronavirus wünschen wir Fußballfans uns nur eines: die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga. Als die DFL vor zwei Wochen ihr umfangreiches Hygiene-Konzept vorgestellt hatte, keimte in Fußball-Deutschland große Hoffnung auf. Das Konzept überzeugte Vertreter von Bund und Ländern derart, dass in der Chefrunde mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch (6. Mai) wohl die Fortsetzung der Saison ab dem 15. Mai beschlossen wird.

Coronavirus: Bundesliga droht Abbruch

Eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison wäre allerdings an viele strikte Bedingungen geknüpft. Nur wenn Vereine und Spieler die strengen Hygiene-Vorschriften der DFL einhalten, ist ein Spielbetrieb möglich. DFL-Verantwortliche und Politiker machten zuletzt immer wieder deutlich, dass die Saison sofort wieder abgebrochen werden müsste, sobald die Bundesliga die Einhaltung der Corona-Regeln nicht gewährleisten kann.

Und genau dort scheint für die Teams eine unüberwindbare Hürde zu liegen. Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass das Konzept der DFL in der Theorie zwar sehr vorbildlich, in der Praxis aber offenbar nicht umsetzbar ist. Erst verriet Birger Verstraete vom 1. FC Köln, dass Vereine und Spieler die Vorgaben bislang nicht im gewünschten Maß umsetzen können. Dann dokumentierte Hertha-Stürmer Salomon Kalou in seinem brisanten Facebook-Live-Video ausführlich, wie lässig Spieler und Betreuer mit den Vorschriften umgehen.

Fans spielen entscheidende Rolle

Es sind jedoch nicht nur Spieler und Vereinsverantwortliche, die nach einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs nur wenig später für dessen endgültigen Abbruch sorgen könnten. Auch die Fans könnten dahingehend eine entscheidende Rolle spielen.

Wer glaubt denn allen Ernstes, dass alle Fans brav in den eigenen vier Wänden bleiben, wenn in der Bundesliga wieder der Ball rollt? Viele Fans werden sich verabreden, um die Spiele gemeinsam zu verfolgen. Bei besonders wichtigen Spielen besteht zudem die große Gefahr, dass Fans sich trotz der Verbote vor den Stadien versammeln.

Voraussichtlich würde es gleich am ersten oder zweiten Wochenende nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 kommen. Danach wird es in der Bundesliga besonders ernst, wenn die Saison auf ihre Zielgerade abbiegt und die Mannschaften um Meisterschaft, Europapokal-Qualifikation und gegen den Abstieg kämpfen. Es ist schlicht und ergreifend undenkbar, dass Fans sich diese entscheidenden Spiele alleine und besonnen auf dem eigenen Sofa anschauen wie einen „Tatort“.

Die Perspektive, dass die Bundesliga in der kommenden Woche fortgesetzt wird, macht Mut. Doch die Gefahr eines späteren Abbruchs ist gewaltig.