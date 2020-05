Coronavirus: Skandal-Video! Bundesliga-Spieler mit irren Aufnahmen aus Kabine – sie zeigen...

Abstands- und Hygieneregeln in den Kabinen, strenge Auflagen bei Geisterspielen - so will die DFL nach der Unterbrechung wegen des Coronavirus die Bundesliga doch noch die Saison zu Ende bringen.

Doch einer hat offenbar etwas dagegen: Salomon Kalou! Der Hertha-Profi machte am Montag mit einem irren Live-Video Schlagzeilen - und zeigt, was er von Corona-Regeln hält.

Coronavirus: Bundesliga-Spieler Salomon Kalou mit irrem Video

Der Angreifer von der Elfenbeinküste fährt in dem 25-minütigen Live-Video zum Training. Dort angekommen nimmt er die Kamera mit in die Kabine.

Zur Begrüßung gibt es erstmal ein Handshake mit den Kollegen. Von Abstand, Mundschutz oder Hygienvorschriften ist zu Zeiten des Coronavirus bei Bundesliga-Klub Hertha BSC nichts zu sehen.

Stattdessen wird mit Teamkollege Vedad Ibisevic die Gehaltsabrechnung gecheckt. Kapitän Ibisevic beschwert sich, dass statt der abgemachten zehn Prozent offenbar elf Prozent von seinem Gehalt abgezogen wurde. „Das ist verrückt, Bro. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns?"

Dann geht es zum Medizincheck. Im Treppenhaus brüllt Kalou lauthals „Coronavirus, Coronavirus“. Ein Teamkollege sitzt oben schon bereit, Kalou filmt fleißig weiter. Auch als der Physiotherapeut bittet: „Salomon, lösch das bitte.“

Dann verabschiedet sich der Angreifer von seinen Fans. Es könnte auch sein Abschied in Berlin sein. Kaum vorzustellen, dass die Hertha dem Angreifer das durchgehen lassen wird. Bislang hat sich der Verein nicht zu dem inzwischen gelöschten Video geäußert, will das im Laufe des Tages aber machen.

Das #Hygienekonzept der @DFL_Official scheitert an der Realität. Ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Hier spannende Bilder von #Kalou und @HerthaBSC, einfach mal ab Minute 16:30 zu Gemüte führen...https://t.co/WGwceu9dWE — Kevin 🚨allein zuhaus🚨 Kühnert (@KuehniKev) May 4, 2020

Die Fans feiern Kalou jedenfalls dafür, dass er ungewollt das von der DFL gepriesene Hygiene-Konzept ad absurdum geführt hat.

Kalou ist der Wallraff des Fußballs ohne es selbst zu checken. Danke für alles!

Man darf sich aber auch nichts vormachen: Was Salomon Kalou live zeigt, passiert so momentan sicher auch in Kabinen von anderen Fußballclubs. Ohne Selbstdisziplin und Einsicht der Spieler hilft auch das beste Hygienepapier nichts. Womöglich wird es auch genau daran scheitern.

Er hat uns mit seinem Video hoffentlich einen großen Gefallen getan. Es gibt kein Hygienekonzept, danke für alles!

Fußball als Spiegel der Gesellschaft. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept ist eben nur so gut, wie es der fahrlässigste Profi/Mensch umsetzt. Das Video von Kalou erweckt nicht den Eindruck, dass man die Bundesliga guten Gewissens wieder starten kann.

Das sagt die DFL

Die Deutsche Fußball Liga twitterte: „Die Bilder von Salomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben.“

Hertha hatte Corona-Fall im Team

Besonders pikant: auch bei der Hertha hatte es bereits einen Corona-Fall gegeben. Insgesamt wurden zehn Profis der ersten und zweiten Liga positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte die DFL am Montag mit. Drei davon gehören dem Team des 1. FC Köln an.

Köln-Verteidiger kritisiert DFL-Vorgehen

Dort hatte am Wochenende Verteidiger Birger Verstraete für Aufsehen gesorgt (hier mehr dazu). Nach den drei positiven Corona-Tests hatte er den Sinn einer Bundesliga-Fortsetzung angezweifelt. Der belgischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“ sagte er: „Das Virus zeigt einmal mehr, dass man es ernst nehmen muss. Es liegt nicht an mir, zu entscheiden, was mit der Bundesliga geschehen soll. Aber ich kann sagen, dass mir der Sinn nicht nach Fußball steht." Am Sonntag ruderte der Spieler mit einem Statement seines Vereins zück und gab an, sich missverständlich ausgedrückt zu haben.