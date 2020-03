Coronavirus in der Bundesliga: Geister-Spieltag ist nur der Anfang.

Coronavirus: Bundesliga wird frei empfangbar übertragen – so siehst du die Spiele

Jetzt ist das Coronavirus in der Bundesliga angekommen! Das Revier-Derby zwischen BVB und Schalke ist zum Geisterspiel erklärt worden, auch in allen anderen Stadien sind Zuschauer verboten.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, wird wegen des Coronavirus in der Bundesliga hinter verschlossenen Toren gespielt. Der enge Terminkalender in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League lässt keine Verlegungen zu – sogar die EM 2020 ist inzwischen in Gefahr. Nun ist auch die erste Corona-Erkrankung eines deutschen Fußball-Profis bekannt geworden.

Coronavirus in der Bundesliga: Alle Infos im Newsblog

Wie geht es weiter mit dem Coronavirus in der Bundesliga? Alle Infos und aktuellen Entwicklungen erfährst du bei uns im Newsblog.

10.01 Uhr: Pay-TV-Anbieter Sky reagiert auf die Corona-Krise und hat verkündet, Partien der nächsten beiden Spieltage in 1. und 2. Bundesliga live im Free-TV zu übertragen. Welche Spiele du wie frei empfangbar genießen kannst, erfährst du hier >>>

Donnerstag, 8.45 Uhr: Die Saison in der NBA ist unterbrochen worden, nachdem Spieler Rudy Gobert von den Utah Jazz positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Nach der Infizierung von Daniele Rugani ist Juventus Turin unter Quarantäne, Inter Mailand hat bereits beschlossen, den Spielbetrieb in allen Wettbewerben einzustellen. Es scheint eine Frage der Zeit, bis auch die Bundesliga-Saison unter- oder gar abgebrochen werden muss.

15.47 Uhr: „Ich gehe davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann“, prophezeit Helge Leonhardt, Präsident von Erzgebirge Aue. „Sobald eine Person, die regelmäßigen Kontakt mit einer Mannschaft hat, erkrankt, muss das gesamte Team für zwei Wochen unter Quarantäne“, sagt Leonhardt der Deutschen Presse-Agentur. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich Spieler anstecken: „Und dann brechen der ganze Spielplan und der gesamte Spielbetrieb zusammen.“

14.22 Uhr: Auch wenn Hübers keine Mit- oder Gegenspieler angesteckt haben dürfte, stellt sich nun einmal mehr die Frage: Was passiert, wenn sich herausstellt, dass ein infizierter Profi in der Bundesliga gespielt hat. Nicht nur sein Team, auch die kompletten gegnerischen Mannschaften der vergangenen 14 Tage müssten in Quarantäne – der enge Terminkalender der Bundesliga würde womöglich kollabieren.

Timo Hübers ist der erste deutsche Fußball-Profi mit Corona-Erkrankung. Foto: imago images/Zink

13.49 Uhr: „Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten“, so 96-Sportchef Gerhard Zuber. „Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davor erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne.“

Das ist das Coronavirus Das ist das Coronavirus

13.21 Uhr: Nun ist es passiert: Der erste Fußball-Profi in Deutschland ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Timo Hübers von Hannover 96 hat sich auf einer Veranstaltung infiziert. Am vergangenen Spieltag hatte Hübers noch im Duell beim 1. FC Nürnberg gespielt und getroffen. Er befindet sich in Quarantäne, hatte sich jedoch erst nach der Partie infiziert und seither wohl keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt.

Infektionen, Auswirkungen, Todesfälle – Alles zum Coronavirus in NRW hier >>

11.14 Uhr: Zur Trauer aller Fußballfans im Ruhrgebiet ist auch das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke von der Geisterspielregelung betroffen. Wie man seinen Ticketpreis erstattet bekommt, welche Millionen-Ausfälle der BVB verkraften muss und ob das Spiel eventuell gar im Free-TV übertragen wird, erfährst du hier im Derby-Liveblog >>

10.44 Uhr: Nach der Bundesliga hat es auch die Nationalmannschaft erwischt. Das DFB-Testspiel gegen Italien in Nürnberg am 31. März wird ebenfalls unter Zuschauer-Ausschluss ausgetragen. Das gab der DFB am Dienstag offiziell bekannt.

Mittwoch, 11. März, 9.27 Uhr: Ein Geisterspieltag steht an! Nicht nur am Mittwoch, wenn Mönchengladbach gegen Köln im Rheinderby spielt, wird das Stadion leer sein. Auch an allen anderen Orten wird wegen des Coronavirus in der Bundesliga ohne Zuschauer gespielt. Nun hat auch Berlin ein Einsehen – das Samstags-Topspiel zwischen Union Berlin und Bayern München wird wider vorherigen Ankündigungen ebenfalls vor leeren Rängen ausgetragen. (dso)

Der 26. Spieltag der Bundesliga: