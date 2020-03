Coronavirus: Chaos im Fußball! DIESE Vereine sind besonders betroffen

Chaos im Fußball! Das Coronavirus stellt den deutschen Fußball vor riesige Herausforderungen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht ihn sogar „in der größten Krise seiner Geschichte“.

Etliche Ligen pausieren den Spielbetrieb, Saisonabbrüche liegen plötzlich im Bereich des Möglichen. Einige Vereine könnte das Coronavirus besonders hart treffen.

Coronavirus bedroht den Fußball

Sollte etwa die Bundesliga die laufende Saison wegen des grassierenden Virus abbrechen, droht ein immenser wirtschaftlicher Schaden. Weil Einnahmen aus Ticketverkäufen, TV-Vermarktung und von Sponsoren ausbleiben würden, müssten manche Klubs sogar um ihre Existenz bangen.

Die europäischen Spitzenklubs dürften den Verlust so gerade noch verschmerzen. Das bestätigte beispielsweise auch Watzke: „Eine existenzielle Gefährdung von Borussia Dortmund ist nach allem, was wir heute einschätzen können, auszuschließen“, so der 60-Jährige. Doch speziell die kleineren Vereine in den Topligen würden wohl extreme Probleme bekommen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in schwierigen Zeiten. Foto: imago images/Kirchner-Media

Vereine mit geringeren finanziellen Rücklagen und einer höheren Abhängigkeit von regelmäßigen Einnahmen könnte massive Probleme bekommen.

Watzke deutete an, im Zweifelsfall aushelfen zu wollen: „Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren.“ Dann trifft sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Rummenigge kassiert Shitstorm

Auch Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt mit deutlichen Worten vor einem finanziellen Desaster für gewarnt. „Für die gesamte erste und zweite Liga steht ein höherer dreistelliger Millionenbetrag im Feuer“, macht der Vorstandsboss deutlich.

Für seine Aussagen hatte Rummenigge teils heftige Kritik einstecken müssen.