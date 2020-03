Bundesliga trotz Coronavirus: Spieler und Fans greifen DFL an – „Komplett den Verstand verloren!“

Nahezu alle sportlichen Großevents auf der ganzen Welt sind abgesagt. Zu groß ist die Sorge vor weiteren Infektionen mit dem gefährlichen Coronavirus. Nur die DFL klammert sich an ihren Spieltag – die Bundesliga soll am Wochenende spielen! Erst am kommenden Dienstag soll auf der Mitgliederversammlung über eine 14-tägige Unterbrechung des Spielplans gesprochen werden.

Die Coronavirus-Entscheidung, die der Verband am Freitagmorgen verkündete, sorgte für Verwirrung und Entsetzen. Die Fans, ja sogar Bundesliga-Spieler rasten im Netz aus und werfen der DFL Verantwortungslosigkeit und Geldgier vor.

Bundesliga geht trotz Coronavirus weiter – Fans und Spieler fassungslos

Bayern-Star Thiago Alcantara nennt die DFL in einem Tweet „unverantwortlich und rücksichtslos“.

„Das ist verrückt“, schreibt der Brasilianer und bittet den Verband: „Hört bitte endlich auf mit diesem Scherz und kehrt in die Realität zurück. Seien wir ehrlich: Es gibt viel wichtigere Dinge als jeden Sport.“

Bundesliga trotz Coronavirus: Bayern-Star Thiago ist entsetzt über die DFL-Entscheidung. Foto: imago images/Eibner

Auch Union Berlins Torhüter Rafal Gikiewicz wütet über die Entscheidung des Bundesliga-Verbandes: „Mit den Fußballern wird in dieser Situation umgegangen wie mit den Affen im Zoo“, sagt der Pole deutlich.

Darüber hinaus zeigen sich unzählige Bundesliga-Fans fassungslos:

„Wenn das Geld über jeglichem gesunden Menschenverstand und der Gesundheit eines jeden Einzelnen steht. Fußball in Deutschland im 21. (!) Jahrhundert. Wow, DFL!“

„Vor zwei Wochen waren sie noch die ‚hässlichen Fratzen des Fußballs‘. Heute zeigen ausgerechnet Fanszenen mehr Verantwortungsbewusstsein als Spieler, Vereine und Verbände.“

„Money, Money, Money... Verantwortungsloser, geldgeiler Haufen!!“

Serie A: ⏸

La Liga: ⏸

3. Liga: ⏸

DEL: ⏸

BBL: ⏸

NBA: ⏸

MLS: ⏸

NHL: ⏸

1. Bundesliga: 🤡🤑🤡

2. Bundesliga: 🤡🤑🤡 — Philipp Ziolko (@8SAP) March 12, 2020

„Die DFL verabschiedet sich von jeder gesellschaftlichen Verantwortung und stellt ihr Profitinteresse vorne an. Das sollte nie wieder vergessen werden, wenn von dort aus mal wieder mit Werten argumentiert sollte.“

verabschiedet sich von jeder gesellschaftlichen Verantwortung und stellt ihr Profitinteresse vorne an. Das sollte nie wieder vergessen werden, wenn von dort aus mal wieder mit Werten argumentiert sollte.“ „Wie viele Stunden wird die DFL wohl dem Shitstorm standhalten, der ihr nach der völlig absurden und ignoranten Entscheidung von heute früh jetzt um die Ohren fliegt?“

wohl dem Shitstorm standhalten, der ihr nach der völlig absurden und ignoranten Entscheidung von heute früh jetzt um die Ohren fliegt?“ „Vor zwei Wochen zeigten die Verbände und Funktionäre mit dem Finger auf uns: Respektlos! Unmenschlich! Heute entscheiden sie aus Gier und Eigennutz, den Betrieb erst ab Dienstag und nur für 14 Tage zu unterbrechen.“

„Aus der Reihe: Dinge die ich nicht verstehen muss...“

„Toll, wie man sich der Empfehlung der Bundeskanzlerin widersetzt und auch im internationalen Vergleich ein Sonderstatus setzt... und ihr wundert euch dann über Protestaktionen gegen euch? Selbst schuld!“

„Wie ein bockiges Kind, das einfach noch nicht ins Bett will...“

„Ihr habt doch komplett den Verstand verloren... Löscht euch einfach!“

„Oh mein Gott, das ist sowas von unverantwortlich!!! Für das Geld? Eine noch weitere Ausbreitung verursachen?! Unglaublich...“

