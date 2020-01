Bundesliga – Transfers LIVE: Deadline Day – Koch wohl doch nicht zu RB Leipzig

Deadline Day! In der Bundesliga und den anderen europäischen Top-Ligen schließt am 31. Januar das Transfer-Fenster. Den deutschen Klubs bis runter in die 3. Liga bleibt bis 18 Uhr Zeit, potenzielle Neuzugänge zu einer Unterschrift zu bewegen.

In unserem Live-Ticker zum Deadline Day informieren wir Euch zu allen Themen rund um die Transfer-Aktivitäten kurz vor Ende der Frist – mit besonderem Blick auf die Bundesliga.

---------------

---------------

08.45 Uhr: Die Transfer-Offensive von Hertha BSC könnte David Selke in den Hintergrund geraten lassen. Schlägt Werder Bremen zu? Laut "Bild" soll Sportchef Frank Baumann ein großer Fan des Mittelstürmers sein. Und genau einen solchen braucht das Team von Florian Kohfeldt dringend.

08.41 Uhr: Nach Informationen von "Sky" rückt der Transfer von Emre Can zu Borussia Dortmund nach zwischenzeitlichen Ungereimtheiten in greifbare Nähe. Demnach soll der Medizincheck am Freitagmorgen über die Bühne gehen.

08.32 Uhr: Das Coronavirus hat nun auch den Profifußball erreicht. Viele Spieler, die in China ihr Geld verdienen, denken über eine Flucht aus dem Ursprungsland des Virus nach. Unter ihnen: Ex-Werderaner Marko Arnautovic. Doch es gibt Probleme. Mehr dazu >>>hier<<<!

08.25 Uhr: Am Donnerstag machten Gerüchte die Runde, dass RB Leipzig kurz vor einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Robin Koch vom SC Freiburg stünde. Einem möglichen Wechsel wurde nun aber wohl von Freiburger Seite ein Riegel vorgeschoben. Das ärgert nicht nur den Tabellenführer, der nach den Verletzungen von Willi Orban und Ibrahima Konate dringend Verstärkung im Defensivbereich braucht, sondern auch Stefan Ilsanker. Der 30-Jährige soll sich bereits mit Eintracht Frankfurt einig gewesen sein, doch weil der Koch-Deal nun zu platzen scheint, wird er wohl in Leipzig bleiben müssen.

08.21 Uhr: Bereits Nägel mit Köpfen gemacht hat Hertha BSC. Nach Ascacibar vom VfB Stuttgart läuft nun auch Krzysztof Piatek für die hauptstädter auf. Was er kostet und ob er bereits gegen Schalke 04 auflaufen kann, erfährst Du >>>hier<<<!

08.17 Uhr: Der Alcacer-Abschied könnte den Weg für Emre Can frei machen. Allerdings müssen sich die Parteien noch vollständig einig werden. Was der Nationalspieler fordert, kannst Du >>>hier<<< nachlesen.

08.15 Uhr: Ein Deal, der bereits fix ist, ist der von Paco Alcacer. Am Donnerstagabend gab Borussia Dortmund bekannt, dass der Stürmer den Verein in Richtung Villareal verlässt. Alle Infos zum Transfer gibt es >>>hier<<<!

08.10 Uhr: Die Transfer-Deadlines der wichtigsten Ligen im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 31. Januar 2020, 18 Uhr

La Liga (Spanien): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

Premier League (England): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

Serie A (Italien): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

Ligue 1 (Frankreich): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

08.07 Uhr: Als Deadline für die Einreichung der Unterlagen gilt in Deutschland 18 Uhr – für bestimmte Dokumente gibt es noch eine Nachreichungsfrist. Anders sieht das bei Abgängen aus, denn hier gilt der Transferschluss der Liga des neuen Vereins. In Spanien beispielsweise hat das Transfer-Fenster bis 24 Uhr geöffnet. Bedeutet: Ein Spieler aus der Bundesliga könnte auch nach 18 Uhr noch nach Spanien wechseln.

08.05 Uhr: Abgewickelt werden die Transfers in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga seit 2015 über das Onlinesystem TOR (Transfer-Online-Registrierungssystem. Bis zu zehn Unterlagen (unter anderem der Vertrag und eine Sporttauglichkeitsbestätigung) müssen bei der Verpflichtung eines neuen Spielers eingereicht werden.

8.02 Uhr: Am Deadline Day tut sich in der Bundeslia auf den letzten Metern erfahrungsgemäß noch einiges – für einige Vereine steht am Freitag also noch viel Arbeit an.

31. Januar, 8 Uhr: Deadline Day! Letzte Chance für die europäischen Topklubs, im Winter noch einmal in Sachen Transfers aktiv zu werden. DER WESTEN hat insbesondere die Bundesliga im Blick und hält Euch über alle Neuerungen auf dem Laufenden.