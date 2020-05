Bundesliga: Stefan Effenberg schockt mit DIESEN Aussagen zum Coronavirus

Bundesliga fortsetzen oder abbrechen? Diese Frage beschäftigte am Sonntag die „Doppelpass“-Runde in Sport1.

Stefan Effenberg (51), seines Zeichen ehemaliger Bayern-Star und mittlerweile Manager bei Drittligist KFC Uerdingen, hat dazu eine deutliche Meinung: „Es gilt zu überlegen, das wirklich abzubrechen.“

Bundesliga: Stefan Effenberg sorgt mit Aussagen für Aufsehen

„Effe“ hält das Hygiene-Konzept der DFL angesichts der Corona-Fälle bei Zweitligist Dynamo Dresden in der 2. Liga schon für gescheitert.

Die Dresdner Mannschaft war nach zwei positiven Corona-Tests als komplettes Team in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden. „Wie sollen die denn in den Spielbetrieb reinkommen? Es wäre ein fataler sportlicher Nachteil für den Verein", sagt Effenberg.

Ein ähnliches Szenario fürchtet Effenberg auch für die Bundesliga. „Wenn dieser Fall in der Ersten Liga eintritt, dann musst du abbrechen“, meinte der "Tiger". Und ergänzt: „Ich bin natürlich auch pro weiterspielen.“

Das waren die „Doppelpass“-Gäste:

Kevin Kühnert (Juso-Vorsitzender)

Volker Struth (Spielerberater, u.a. von Toni Kroos)

Stefan Effenberg (Ex-Profi und Manager des KFC Uerdingen)

Olaf Schröder (Sport1-Chef)

Markus Weinzierl (Ex-Trainer, u.a. FC Augsburg und Schalke 04)

Matthias Brügelmann (BILD-Sportchef)

Benjamin Kuhlhoff (Onefootball)

Soweit waren sich wohl alle Beteiligten einig. Doch die weiteren Aussagen Effenbergs sorgten vor allem im Netz für Spott. Denn Effenberg kritisierte, dass im Fall der positiv getesteten Spieler beim 1. FC Köln nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne gesendet wurde, während in Dresden alle Profis in Quarantäne müssen.

„Da muss man doch gegen das Gesundheitsamt gehen. Das versteh ich jetzt nicht. Das muss doch einheitlich sein", wetterte Effenberg.

Einmal in Fahrt, legte Effenberg nach: „Das Schlimme ist, wir haben in Deutschland drei, vier Top-Virologen, die haben alle eine eigene Meinung.“ Da musste SPD-Politiker und bekennender Arminia-Bielefeld-Fan Kevin Kühnert aber dazwischen grätschen: „Nein, die haben Forschungsergebnisse.“ Effenberg entgegnete: "Aber das wird so vermittelt. Dadurch wirst du total verunsichert.“

Ich glaube, ein regelmäßiges Diskussionsformat zwischen Stefan Effenberg und @KuehniKev würde super funktionieren. #dopa — Tobias Peter (@hand_aufs_hirn) May 10, 2020

Habe lange überlegt, ob ich etwas zum #dopa twittern soll, weil ihr dann wieder fragt „Wie kann man sowas schauen?“. Das stimmt. Aber wie „Experte“ Stefan Effenberg im Verlauf dieser Sendung mit kompletter Ahnungslosigkeit glänzt, ist derzeit einfach brandgefährlich. — Florian Reis (@vunallemebbes) May 10, 2020

Bei Twitter wurde der „Tiger“ für seine Aussagen heftig kritisiert. Ein User wirft ihm gar „komplette Ahnungslosigkeit“ vor. Auch die Aussage, dass man sich zum Bundesliga schauen ab nächstem Wochenende zu acht oder zehnt treffen könne, stößt auf heftige Kritik.

Effenberg will, dass Kleingruppen von 8 - 10 die Bundesliga am TV verfolgen, er versteht es einfach nicht.

Hat Stefan Effenberg im Dopa gerade wirklich gesagt, dass man sich in Kleingruppen zum Bundesliga-Schauen treffen soll? Die DFL und das RKI werden gerade Schnappatmung bekommen...

Erlaubt sind Treffen von maximal zwei Haushalten in großen Teilen Deutschlands. In Sachsen-Anhalt sind auch Zusammenkünfte von fünf Personen zulässig. (ms)