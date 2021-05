Bundesliga-Relegation im Livestream und TV ! Hier kannst du das Spiel Köln gegen Kiel live sehen

Der 1. FC Köln und Holstein Kiel müssen nachsetzen. Die Bundesligasaison geht in die Verlängerung! Viele Fans fragen sich, wo sie die Bundesliga-Relegation im TV und Livestream sehen können.

Am Mittwoch steigt das Hinspiel der Bundesliga-Relegation. Wir verraten dir, wo du die Begegnung live verfolgen kannst.

Bundesliga-Relegation im TV und Livestream: Fans auf einen Rechtepartner angewiesen

Während sich die Kölner über das Erreichen der Relegation in letzter Sekunde freuen konnten, herrschte bei den Kielern am Wochenende eine gegenteilige Stimmung. Die „Geißböcke“ besiegten das schon abgestiegene Schalke 04 mit 1:0 und sprangen dadurch noch auf Platz 16.

In der zweiten Liga konnte der KSV seine gute Ausgangslage dagegen nicht nutzen. Eine 2:3-Niederlage gegen den SV Darmstadt und ein gleichzeitiger Erfolg von Greuther Fürth ließen Kiel doch noch auf Platz 3 abrutschen.

Kiel verspielte am letzten Spieltag den direkten Aufstieg. Foto: imago images/Holsteinoffice

Vier bzw. drei Tage nach dem Saisonfinale steht nun das Hinspiel in der Relegation an. Die Fans müssen weiterhin zu Hause bleiben. Die Partie am Mittwochabend im Kölner Rhein-Energie-Stadion wird als Geisterspiel stattfinden.

Alle Infos zur Relegation Köln gegen Kiel:

Hinspiel: Mittwoch, 26. Mai, 18.30 Uhr

Rückspiel: Samstag, 29. Mai, 18 Uhr

Übertragung: DAZN

Wer das Spiel live verfolgen will, ist auf die Übertragung angewiesen. Und da gibt es in diesem Jahr keinen großen Spielraum. Als einziger Medienpartner überträgt Streamingdienst DAZN beide Spiele der Relegation.

+++ DAZN: Trennung von Sky! Streaming-Dienst geht diesen drastischen Schritt +++

Kein Sky, keine ARD, kein ZDF, kein RTL – die einschlägigen TV-Sender gucken während der Partie Köln gegen Kiel (Anpfiff, 26. Mai, 18.30 Uhr) in die Röhre.

Bundesliga-Relegation: DAZN-Abo nötig

Fans, die die Spiele verfolgen wollen, müssen also zwangsläufig ein Abo abschließen. Ein Monatsabo kostet bei DAZN derzeit 11,99 Euro. Allerdings ist es auch möglich, ein einmonatiges kostenloses Probeabo abzuschließen.

Wer den Relegationsstream nicht zwingend über den Computer oder das Tablet verfolgen will, der kann sich mithilfe eines Smart-TVs und der DAZN-App TV-Abhilfe schaffen.

Neben der Bundesliga-Relegation werden auch die Entscheidungsspiele um die 2. Liga (Donnerstag und Sonntag) beim Streamingdienst übertragen. Die Duelle zwischen Ingolstadt und Osnabrück sind allerdings auch im ZDF zu sehen. (mh)

1. FC Köln – Holstein Kiel: Relegation! Kann ER beim FC wieder spielen?

Wir halten dich außerdem in unserem Live-Ticker zum Spiel auf dem Laufenden.