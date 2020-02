Bundesliga: Fans droht Abo-Horror! So viele Anbieter wollen die Spiele übertragen

Das Rennen hat begonnen! Seit Februar läuft die Ausschreibung für die Rechteverteilung in der Bundesliga.

Der Poker um die Übertragungsrechte in der Bundesliga wird dieses Mal besonders heiß. Die DFL will mehr Kohle, um den Anschluss zur superreichen Premier League nicht zu verlieren – gleichzeitig sind aber auch so viele Anbieter wie nie heiß auf Rechtepakete.

Bundesliga: Fans droht Rechte-Chaos – zwölf Bewerber sollen um Rechtepakete buhlen

Bei der letzten Ausschreibung verlor Sky die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele, musste sich die Rechte erst mit dem Eurosport Player und nun mit DAZN teilen. Für die Saisons 2021/22 bis 2024/25, um die es nun geht, prügeln sich ungleich mehr TV-Giganten – und dem Fan droht ein Abo-Chaos!

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es ganze zwölf Bewerber, die Interesse an Bundesliga-Spielen angemeldet haben. Neben Sky, DAZN und der Eurosport-Gruppe Discovery gelten auch Amazon, Netflix, Telekom, ja sogar fußballfremde Riesen wie Apple, Facebook und Google als Kandidaten.

Die Live-Rechtepakete der Bundesliga:

Paket A: Samstags-Konferenz um 15.30 Uhr

Paket B: Samstags-Einzelspiele um 15.30 Uhr, Relegations-Spiele

Paket C: Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr, Supercup

Paket D: Freitagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr

Paket E (frei empfangbar): Freitagsspiele am 1., 17. und 18. Spieltag, Relegation, Supercup

Die gute Nachricht für die Fans: Zwölf Abonnements werden in keinem Fall nötig sein, um alle Spiele sehen zu können. Die DFL bietet die 306 Spiele (plus Supercup und zwei Relegationsspiele) in fünf Rechtepaketen an. Komplett aus dem Kabel- beziehungsweise Satellitenfernsehen verschwinden darf die Bundesliga laut Kartellamt ebenfalls nicht.

Die schlechte Nachricht: Nur einen Anbieter, der alle Spiele zeigt, wird es auch nicht geben. Das Kartellamt hatte entschieden, dass die Vergabe aller Übertragungsrechte an einen Bewerber nicht rechtens ist.

So wird der Fußballfan weiterhin mindestens zwei Abos benötigen, wenn er alle Spiele seines Lieblingsvereins live sehen will.

Auch wenn DFL-Chef Christian Seifert sich dagegen ausgesprochen hat: Die Tendenz geht dahin, dass Fans nächstes Jahr ein drittes Abo benötigen. In England ist das jetzt schon der Fall.