Bundesliga: Mega-Schock! Stadion evakuiert – DAS ist der Grund

Bundesliga: Die WWK-Arena in Augsburg musste evakuiert werden.

Die Zuschauer beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach erlebten ein aufregendes Match. Der glückliche Sieger hieß am Ende Gladbach (3:2).

Doch dann der Schock: Rund eine Stunde nach der Bundesliga-Partie musste die WWK-Arena in Augsburg evakuiert werden. Die Pressekonferenz konnte nicht mehr stattfinden.

Bundesliga: Evakuierung beim FC Augsburg

In der WWK-Arena in Augsburg war am Samstagnachmittag viel los. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte der Favorit aus Mönchengladbach nach der Pause richtig auf. Erst traf der wiedergenese Ramy Bensebaini (49.) dann legte Kapitän Lars Stindl das 2:0 nach.

Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Eduard Löwen (57.) köpfte sehenswert zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Doch damit war noch nicht Schluss. Stindl erhöhte in der 79. Minute auf 3:1, durch Alfred Finnbogason (83.) kam Augsburg nochmal ran, konnte aber die Partie nicht mehr ausgleichen.

Lars Stindl erzielte gegen den FC Augsburg einen Doppelpack. Foto: imago images/kolbert-press

Nach der Begegnung sollte eigentlich das übliche Prozedere mit der Pressekonferenz stattfinden, doch dazu kam es nicht. Der Evakuierungsalarm wurde ausgelöst und das gesamte Stadion musste geräumt werden. Die Pressekonferenz wurde abgesagt.

Aber was war los? Wie der FC Augsburg mitteilte, hat ein technischer Defekt an einem Küchengerät den Alarm ausgelöst. „Nach der Freigabe der Feuerwehr konnte die Evakuierung aber wieder aufgehoben werden“, so der FCA.

Stadion in Augsburg wurde evakuiert. Der Pizzaofen, der schon mal ein paar Probleme gemacht hat, hat gebrannt. #fcabmg — Georg Holzner (@georg_holzner) February 29, 2020

Es wird vermutet, dass es sich dabei um einen Pizzaofen gehandelt haben könnte.

-------------

Mehr Bundesliga-News:

FC Bayern München: Hopp-Zoff eskaliert – dann machen die Spieler DAS!

Borussia Dortmund: Riesen-Eklat bei Freiburg-Spiel! Fans rasten aus – „Fi*** euch!“

FC Schalke 04: Spitze gegen Michael Wendler – mit DIESEM Tweet

-------------

Die nächsten Aufgaben

Borussia Mönchengladbach empfängt am nächsten Samstag Borussia Dortmund zum Bundesliga-Topspiel. Der FC Augsburg muss zum Auswärtsspiel nicht weit reisen. Die Augsburger sind zu Gast in der Münchner Allianz-Arena.

Augsburg-Fluch beenden

Borussia Mönchengladbach konnte endlich den Augsburg-Fluch beenden. Bislang hatten die "Fohlen" noch nie in der WWK-Arena gewonnen. Im neunten Anlauf klappte es erstmalig mit einem Sieg.

Torwart Yann Sommer zauberte das ein Lachen ins Gesicht: „Klar weiß ich das nach sechs Jahren in Gladbach. Die willst du immer brechen. Es ist gut, dass wir diese Statistik gebrochen haben.“

Damit gilt es für Borussia Mönchengladbach nun noch RB Leipzig zu knacken. In Leipzig konnte die Borussia ebenfalls noch nie gewinnen.