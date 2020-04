Bundesliga: Leise Hoffnung auf Fortsetzung der Saison? – „Minimum bis zum Sommer werden wir ...“

Bundesliga in der Corona-Pause: Wie soll es mit aktuellen Saison weitergehen? (Symbolbild)

Fast einen Monat ist das letzte Spiel in der Bundesliga her. Seitdem warten die Fußbfallfans sehnsüchtig auf Neuigkeiten, wie es mit der aktuellen Saison weitergehen soll.

Sind Geisterspiele in der Corona-Krise die Lösung? Ab wann darf überhaupt wieder gekickt werden? Oder kommt es zum Horror-Szenario und die aktuelle Bundesliga-Spielzeit wird einfach abgebrochen? Einige Aussagen von Verantwortlichen entfachen bei den Fans nun erste Hoffnungsschimmer.

Bundesliga: DFL diskutiert Saison-Fortsetzung mit Geisterspielen

Die DFL bestätigte, dass das Thema Geisterspiele auf der Mitgliederversammlung der Klubs zur Sprache gekommen sei, eine finale Entscheidung gebe es allerdings nicht.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, sollen in jedem Stadion bei weiteren Geisterspielen inklusive beider Mannschaften und dem Ordnungspersonal nur 239 Personen erlaubt sein, davon 126 im Innenraum.

Leere Zuschauerränge in den Fuballstadien: Die einzige Lösung für einen Saisonabschluss? Foto: imago images / Uwe Kraft

So dürfte jedes Team noch von acht Trainern, Betreuern und Ärzten begleitet werden, außerdem wären nur vier Balljungen in den leeren Stadien zugelassen. 36 Personen würden eine normale TV-Übertragung gewährleisten, insgesamt 70 Ordner vor den Arenen Fan-Treffen verhindern.

Borussia Dortmund: Massive Coronavirus-Sorgen? Jetzt spricht Lucien Favre Klartext

Also eine abgespeckte Version des Geisterderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (2:1) am 11. März, als etwa 600 Personen im Stadion waren und hunderte Gladbach-Fans vor der Arena feierten. Der deutsche Profifußball pausiert mindestens bis zum 30. April, dann soll - sofern es die Richtlinien der Politik zulassen - wieder gespielt und die Saison bis zum 30. Juni regulär beendet werden. Allerdings wohl ohne Zuschauer im Stadion.

Politiker sprechen sich für Geisterspiele aus: „Muss möglich sein“

„Ich kann mir für diese Saison keine Spiele mit Publikum mehr vorstellen. Minimum bis zum Sommer werden wir Spiele ohne Publikum haben, wenn wir überhaupt Spiele haben“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und verwies auf einen nötigen Konsens zwischen DFL, Ländern und den Verantwortlichen. Die nächste Mitgliederversammlung der DFL steht am 17. April auf dem Programm.

NRW-Ministerpräsident Armit Laschet (CDU), hier mit Bayern-Torhüter Manuel Neuer (l.), kann sich in dieser Saison keine Bundesliga-Spiele vor Publikum vorstellen. Foto: imago images / Sven Simon

Auch FDP-Politiker Wolfgang Kubicki sprach sich für Geisterspiele aus. „Das muss möglich sein. Gerade wenn wir durch Schnelltests feststellen, dass keiner der Spieler infiziert ist und keine Gefahr besteht, dass eine Infektionskette ausgelöst wird“, sagte der Bundestagsvizepräsident bei Sky Sport News HD. Bayern-Trainer Hansi Flick geht derweil von Begegnungen ohne Fans im Stadion aus, „da müssen wir uns daran gewöhnen“, sagte der 55-Jährige am Dienstag.

------------------------------------

Mehr Sport-Themen:

-------------------------------------

Eines scheint sicher: Geisterspiele sind derzeit die einzige Option, Fußball vor Fans wird es in absehbarer Zeit nicht geben. „Großveranstaltungen mit vielen Tausend Menschen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nicht erleben“, stellte Laschet klar. (at mit sid)