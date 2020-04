Bundesliga im Free-TV? Englische Liga könnte leuchtendes Vorbild werden

Hoffnung bei Fans der Bundesliga! Trotz Geisterspielen muss möglicherweise niemand auf die Spiele seines Lieblingsklubs verzichten – zumindest wenn die englische Premier League zum Vorbild genommen wird.

Einem Medienbericht zufolge soll es dort nämlich Überlegungen geben, die Spiele der ersten Liga im Free-TV zu zeigen.

Bundesliga im Free-TV? Medienbericht macht Hoffnung

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, könnte die Premier League schon in den nächsten Wochen zurückkehren. Dies werde dann, genau wie in der Bundesliga, in Form von Geisterspielen und unter hohen Sicherheitsauflagen passieren. Englische Fußballfans kämen aber möglicherweise trotzdem auf ihre Kosten.

„Wir wollen den Live-Sport so schnell wie möglich wieder im Fernsehen sehen. Das würde dem ganzen Land einen gewaltigen Auftrieb geben“, wird eine regierungsnahe Quelle in dem Bericht zitiert. Auch Premierminister Boris Johnson soll über die Pläne informiert sein, den Ligabetrieb bald wieder aufzunehmen. Er sehe darin den „Schlüssel zur Hebung der Moral der Nation“, schreibt „The Sun“.

Wäre diese Lösung auch für die Bundesliga denkbar? Der Bericht macht Hoffnung, dass sich die Entscheider auch in Deutschland für eine Free-TV-Übertragung einsetzen könnten. Aussagen, die das vermuten lassen gibt es bislang zwar keine, doch der Pay-TV-Anbieter „Sky“ hatte bereits vor der Bundesliga-Pause angekündigt, den 26. Spieltag, an dem auch das Revierderby stattfinden sollte, im Free-TV zu zeigen.

In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung macht sich jetzt der ehemalige Boss von Werder Bremen, Willi Lemke, dafür stark, bei einem Wiederbeginn der Bundesliga zumindest die Konferenz im Free-TV zu zeigen. Dadurch könne verhindert werden, dass viele Menschen gemeinsam gucken. (the)