Bundesliga im Free-TV? ARD bezieht deutlich Stellung

Kommt die Bundesliga wegen der Corona-Krise ins Free-TV? Die Diskussionen hatte der ehemalige Boss von Werder Bremen, Willi Lemke, angestoßen.

Nun äußert sich die ARD zu dem Vorschlag und wendet sich an die Pay-TV-Sender.

Bundesliga im Free-TV? ARD bezieht Stellung

Lemke forderte im Interview mit der „Bild“, die Bundesliga-Konferenz sowie das Samstags-Topspiel unverschlüsselt im Free-TV zu zeigen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. „Wenn ich ein Abo habe, kommen ganz viele Menschen – Freunde, Nachbarn, Kollegen – und wir gucken zusammen“, so Lemke.

Willi Lemke, Ex-Boss von Werder Bremen, möchte die Bundesliga im Free-TV sehen. Foto: imago images/Nordphoto

Jetzt bezieht die ARD Stellung. „Wir respektieren die Geschäftsmodelle von Sky und DAZN und wollen uns dort auf keinen Fall reindrängen, denn wir wissen, dass es in der aktuellen Situation schwer genug für sie ist“, sagte Sportkoordinator Axel Balkausky der „Bild“ diplomatisch. „Wenn es einen Gesprächswunsch geben sollte von Sky, DAZN und der DFL, kann man mit uns jederzeit über Ideen reden.“

Sky ließ die Forderung bislang noch unkommentiert. Hoffnung machen dürfen sich Fans aber trotzdem: Immerhin hatte der Sender schon vor der Corona-Pause angekündigt, die Konferenzen am 26. und 27. Spieltag frei zugänglich zu machen, als diese noch in Form von Geisterspielen ausgetragen werden sollten.

Bevor die Rechtesituation geklärt werden kann, müssen jedoch erst einmal die wichtigsten Schritte gegangen werden: Die DFL plant eine Rückkehr der Bundesliga Anfang Mai. Eine sichere Sache ist das längst nicht. Zwar hat der Verband am Donnerstag ein Konzeptpapier vorgestellt (>>hier mehr<<), zustimmen müssen allerdings noch die Entscheidungsträger in der Politik. (the)