Bundesliga: Bayern-Boss bringt Traditionsfans auf die Palme – DAS ist der Grund

Herbert Hainer stößt eine altbekannte Debatte wieder an.

Das hören traditionsbewusste Bundesliga-Fans gar nicht gerne!

Der Boss des FC Bayern München eröffnet eine neue Diskussion über eine wichtige Grundsatzregel des deutschen Profifußballs. Neue Chancen für finanzschwache Klubs könnten sich ergeben.

Bundesliga: Bayern-Boss sieht 50+1-Regel kritisch

Nach der Ansicht von Bayern-Präsident Herbert Hainer, der im November die Nachfolge von Uli Hoeneß antrat, sollte die 50+1-Regel in der Bundesliga überdacht werden. Die Regel diente bislang dazu, eine Klubübernahme durch Investoren zu verhindern, da diese nie eine Stimmen-Mehrheit in der Klubführung erlangen können.

Herbert Hainer. Foto: imago images/Sven Simon

Hainer gegenüber dem „ZDF“: „Man muss ja auch mal als Fakt sehen, dass die 50+1-Regel jetzt bestimmten Vereinen nicht geholfen hat. Insofern muss man das natürlich auch überdenken. Ich bin der Meinung, dass man es den Vereinen selber überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben wollen.“

Besonders durch die Corona-Krise ins Straucheln geratenen Klubs soll so ermöglicht werden, sich für Investoren zu öffnen. Hainer bezieht in seine Überlegungen jedoch ausdrücklich nicht den eigenen Verein mit ein. Der FC Bayern sei wirtschaftlich gut aufgestellt. Zudem ist in der Satzung des Klubs verankert, dass Investoren maximal 30 Prozent übernehmen können.

Sollte die Bundesliga weiter pausieren, könnte eine neue „50+1-Debatte“ entflammen. Dass die Liga wie geplant noch in diesem Monat wieder starten kann, ist nämlich noch immer nicht ganz sicher. Die DFL wartet weiter auf grünes Licht aus der Politik. Wie lange Klubs wie der strauchelnde FC Schalke 04 oder andere finanzschwächere Vereine noch mit den Einnahmeverlusten leben können, ist fraglich.

Klar ist: Traditionsbewussten Fans dürfte eine Investoren-Revolution nicht gefallen. (the)