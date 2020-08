Bundesliga: Entscheidung über Zuschauer-Rückkehr wohl gefallen! Jetzt ist klar, dass...

Am Donnerstag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen bei Sport- und Großveranstaltungen für den Rest des Jahres. Auch die Bundesliga blickt erwartungsvoll auf das Treffen.

Für die Vereine der Bundesliga sind die Entscheidungen der Politik wegweisend auf dem Weg zu einer Fan-Rückkehr in die Stadien. Jetzt scheint eine Entscheidung gefallen.

Bundesliga: Geisterspiele bis zum Ende des Jahres

Es sind wahrlich keine guten Nachrichten für die Fans der Fußballbundesliga. Die Vereine müssen vermutlich noch bis Ende des Jahres ohne Zuschauer in den Stadien auskommen. Das geht aus der Beschlussvorlage für die Beratungen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Neben Sportveranstaltungen sollen auch alle anderen Großveranstaltungen weiterhin verboten bleiben. Laut der AFP zählen dazu unter anderem Volksfeste, größere Konzerte oder Festivals.

Für die Bemühungen von DFL und Vereinen ist das natürlich ein enormer Nackenschlag. Seit Wochen feilen die Klubs an möglichen Szenarien, um zumindest eine Teilrückkehr der Fans zu ermöglichen. Union Berlin beispielsweise wollte mit Tests für alle Zuschauer sogar dafür sorgen, dass das ganze Stadion wieder voll wird.

Fans bei Supercup vom Tisch

Damit sind auch weitere Pläne der DFL vom Tisch, den Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund als Pilotprojekt für eine Rückkehr der Fans zu benutzen. Geschäftsführer Christian Seifert hatte jüngst gegenüber der „Bild“ berichtet, dass dies ein Versuch wert sein könnte – allerdings nur bei entsprechenden Signalen aus der Politik.

Als Vorbild für diesen Plan diente die Idee der UEFA, beim UEFA-Super-Cup in Budapest einen Test mit bis zu 20.000 Zuschauern durchführen zu wollen. In der Puskas-Arena treffen am 24. September der FC Sevilla und der FC Bayern München aufeinander. (mh)