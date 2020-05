Bundesliga: Ex-Trainer rechnet mit Saisonabbruch – „am Ende wird es so kommen“

Während viele europäische Ligen die Fußball-Saison bereits vorzeitig abgebrochen haben, hält der deutsche Ligaverband DFL weiter an einer Fortsetzung der Bundesliga in Form von Geisterspielen fest.

Ein Ex-Trainer glaubt aber nicht, dass es dazu kommen wird.

Bundesliga: Ex-Trainer glaubt an Saisonabbruch

Der frühere Bundesliga-Trainer Winfried Schäfer rechnet nicht mit einer Fortsetzung der Fußball-Saison in Deutschland. „Ich glaube, es ist wichtig für die Bundesliga, dass es so kommt. Aber ich glaube nicht daran“, sagte der 70-Jährige im Interview der „Rheinischen Post“ (Sonntag).

Das ist der Plan der DFL:

Liga-Fortsetzung in Form von Geisterspielen

losgehen soll es wahrscheinlich am 16. Mai

strenge Hygieneregeln, regelmäßige Corona-Tests

Politik muss noch zustimmen

„Die Franzosen, die Niederländer und die Belgier haben die Saison beendet – und ich denke, es wird am Ende bei uns auch so kommen“, so Schäfer.

Schäfer, der als Profi für Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach und den Karlsruher SC aktiv war und als Trainer in Deutschland für den KSC, VfB Stuttgart und TeBe Berlin arbeitete, könnte einem Saisonabbruch auch Gutes abgewinnen. „Vielleicht ist es auch nicht schlecht. Das ganze Fußballgeschäft hat sich extrem hochgeschaukelt und vielleicht kommt es so wieder etwas auf den Boden“, sagte Schäfer, der aktuell in Dubai beschäftigt ist. (the mit dpa)