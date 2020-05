Bundesliga mit Neustart-Hammer: Freitagsspiele abgesagt, Werder startet später – das ist der neue Spielplan

Die Fußballbundesliga kann in der zweiten Maihälfte ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Spiele sollen zunächst ohne Publikum stattfinden.

Frankfurt. Die Bundesliga startet wieder! Ab dem 16. Mai wird der Spielbetrieb fortgesetzt – DFB-Boss Christian Seifert stellte am Donnerstag den Rahmen für den Neustart vor.

Und der neue Plan hat es in sich: Die Freitagsspiele der 1. und 2. Bundesliga am 15. Mai wurden gestrichen. Düsseldorf gegen Paderborn sowie die vier für Freitag geplanten Zweitliga-Spiele finden auch am Samstag statt.

Bundesliga: DFL und Vereine regeln Neustart

Der Grund: Die Regierung hatte am Mittwoch die zweite Maihälfte als akzeptablen Start für die Bundesliga genannt. Daran will sich die DFL genau halten – und die zweite Hälfte des Mai beginnt eben erst am 16. Mai.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert haben einen Restart der Bundesliga durchgeboxt. Foto: imago images/Contrast

Das Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen steigt sogar erst am Montag. Damit, so Seifert, wird dem Fakt Rechnung getragen, dass die Bremer durch eine Verordnung der Stadt erst später ins Training einsteigen durfte.

Der letzte Spieltag soll im neuen Spielplan am 27. und 28. Juni ausgetragen werden. Gelingt das, wäre die Saison der Bundesliga noch vor dem für Spielerverträge entscheidenden 30. Juni beendet.

--------

Weitere Sport-News:

Coronavirus: Bundesliga bei YouTube? Dieser Bericht lässt Fans aufhorchen

FC Bayern München: Freigabe für Gespräche – DIESE Spieler dürfen im Sommer gehen

Formel 1: „Mercedes steigt aus, Hamilton zu Ferrari!“ – Klartext-Hammer von...

--------

Der 26. Spieltag im Überblick:

Samstag, 15.30 Uhr:

Dortmund - Schalke

Leipzig - Freiburg

Hoffenheim - Hertha

Düsseldorf - Paderborn

Augsburg - Wolfsburg

Dortmund - Schalke Leipzig - Freiburg Hoffenheim - Hertha Düsseldorf - Paderborn Augsburg - Wolfsburg Samstag, 18.30 Uhr:

Frankfurt - Gladbach

Frankfurt - Gladbach Sonntag, 15.30 Uhr:

Köln - Mainz

Köln - Mainz Sonntag, 18.00 Uhr:

Union Berlin - Bayern München

Union Berlin - Bayern München Montag, 20.30 Uhr:

Bremen - Leverkusen

Das Hygiene-Konzept, so Christian Seifert, könnte als Blaupause für alle Sportarten weltweit, ja sogar Orchester, Theater und Co. dienen. „Es kann und wird Adaptionen dieses Konzepts geben“, sagt der DFL-Geschäftsführer.

+++ Bundesliga: Schock vor Neustart! Wurden SIE einfach vergessen? +++

Seifert bestätigt Probleme mit Rechte-Inhaber

Seifert bestätigte auch, dass es Gespräche und eine unterschiedliche Auffassung mit Europsport-Mutter „Discovery“ als Inhaber von TV-Rechten gibt, die ihr Freitagsspiel-Paket per Sonderkündigungsrecht loswerden will (>> hier mehr dazu).

Was, wenn sich Spieler infizieren?

Sollten sich mehrere Spieler einer Mannschaft infizieren – möglicherweise auch so viele, dass der Spielbetrieb des Teams gefährdet ist – habe die DFL ebenfalls Pläne in der Schublade. Die wolle man jedoch erst veröffentlichen, wenn der Fall eintrete.