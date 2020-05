Bundesliga geht weiter: Knallharte Auflagen der Politik, No-Gos – alle Rückkehr-Regeln im Überblick

Die Bundesliga darf wieder starten! Am Mittwoch hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass der Spielbetrieb im Profi-Fußball fortgesetzt werden kann. Doch von Liga-Alltag keine Spur – die Auflagen der Politik sind knallhart!

Geisterspiele, Termine, Hygiene-Regeln: Alle Vorgaben der Regierung und ihre Auswirkungen auf den Neustart der Bundesliga erfährst du hier.

Bundesliga: Knallharte Regeln für Fortsetzung

Am Mittwochnachmittag trat Angela Merkel vor die Presse, stellte die Neuerungen bei den Corona-Maßnahmen vor und ging dabei auch auf die Bundesliga ein.

Das Wichtigste vorweg: Die Bundesliga darf wieder starten!

„Wir wissen, dass das durchaus kontrovers ist“, stellt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder klar. „Ich halte diesen Kompromiss aber für mehr als vertretbar.“

Bundesliga punktet mit durchdachtem Konzept

Dass die Bundesliga als erste große Liga der Welt wieder auf einen Spielbetrieb zusteuert, ist dabei dem umfangreichen Konzept zu verdanken, das die DFL gemeinsam mit den Vereinen erarbeitet hat.

Geisterspiel-Abläufe, Hygiene-Regeln, Terminplan – das schlüssige Konzept der Verantwortlichen stimmte die Politik positiv, sich trotz der weiterhin gefährlichen Coronavirus-Pandemie mit einer Fortsetzung der Saison auseinanderzusetzen.

Spieler müssen in Quarantäne

Auf der Regierungs-PK wurde klargestellt: Die Politik in Bund und Ländern verlangt, dass die Spieler vor dem Bundesliga-Neustart in Quarantäne geschickt werden.

14 Tage, so hieß es erst, sollte diese dauern – damit wäre der geplante Termin am 15. Mai nicht zu halten gewesen. Die Zwei-Wochen-Regel wurde aber offenbar gestrichen. Dennoch soll die Qurantäne-Zeit gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers durchgeführt werden.

DFL bestätigt: Am 15. Mai geht es wieder los

Die Regierung hält einen Neustart im Mai für „akzeptabel“. Die Entscheidung über einen genauen Termin überlasse man aber der Liga und den Vereinen selbst hieß es.

Und die Liga entschied sich noch am Mittwochabend! In einem Schreiben an alle 36 Profi-Vereine teilte die DFL mit, dass die Saison am 15 Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt wird. Das bestätigte die DFL auf Anfrage der „Bild”.

Ursprünglich hieß es, die Vereine und die Liga wollten am Donnerstag in einer Mitgliederversammlung über das Start-Datum diskutieren. Das hat sich nun erledigt. Bei der Versammlung dürfte es nun nur noch Details zum Ablauf des Spieltages gehen.

DFL-Chef Seifert äußert sich zum Beschluss der Politik

Bereits unmittelbar nach der Pressekonferenz von Angela Merkel hatte sich DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zu der Entscheidung der Politik geäußert. „Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga”, so Seifert.

„Es ist in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren", so Seifert weiter. Die Vereine würden nun eine große Verantwortung haben, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben umzusetzen.

Problemfall Werder Bremen

Einen Problemfall stellt erneut Werder Bremen dar. Durch die überdurchschnittlich strengen Auflagen der Stadt konnte der Abstiegskandidat noch nicht wie gewünscht ins Training zurückkehren, kommunizierte den Wunsch über eine Ansetzung des Bundesliga-Neustarts erst auf den 23. Mai. Damit blitzten die Hanseaten bei der DFL aber dem Vernehmen nach ab.